Ключевые моменты
- Прогноз магнитных бурь на 12 июля;
- Как магнитные бури влияют на человека;
- Как минимизировать воздействие магнитных бурь.
По данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, в субботу, 12 июля, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.
В последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли девять вспышек класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю, сообщает сайт Meteoprog.UA.
- Возможность малого геомагнитного шторма – 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%
Для различения магнитных бурь используется индекс уровня мощности, известный как К-индексы, для различения магнитных бурь. Колебания в диапазоне от К-индекса 1 до К-индекса 4 считаются незначительными и часто остаются незамеченными для жителей Земли. Любые магнитные бури, превышающие К-индекс 5, классифицируются как бури красного уровня, которые больше всего могут повлиять на жизнь человека и привести к снижению общего самочувствия.
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Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс. Не существует специальных лекарств от магнитных бурь, но преодолевая симптомы с помощью обычных лекарств, вы сможете облегчить свое состояние.
Как помочь организму во время магнитных бурь?
- Соблюдать режим дня и питания – полноценно высыпаться, есть здоровую и полезную пищу.
- Исключить острое, соленое, жирное, алкоголь, снизить количество кофе.
- Пить травяные чаи и много воды.
- Гулять на свежем воздухе, но избегать прямого попадания солнечных лучей.
- Небольшие физические нагрузки помогут улучшить состояние и придадут бодрости.
- Избегать конфликтов, стрессовых ситуаций.
- Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать, держать под руками необходимые лекарства.