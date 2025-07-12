магнитные бури

Ключевые моменты

  • Прогноз магнитных бурь на 12 июля;
  • Как магнитные бури влияют на человека;
  • Как минимизировать воздействие магнитных бурь.

По данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, в субботу, 12 июля, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

В последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли девять вспышек класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю, сообщает сайт Meteoprog.UA.

  • Возможность малого геомагнитного шторма – 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%

Для различения магнитных бурь используется индекс уровня мощности, известный как К-индексы, для различения магнитных бурь. Колебания в диапазоне от К-индекса 1 до К-индекса 4 считаются незначительными и часто остаются незамеченными для жителей Земли. Любые магнитные бури, превышающие К-индекс 5, классифицируются как бури красного уровня, которые больше всего могут повлиять на жизнь человека и привести к снижению общего самочувствия. 

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Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс. Не существует специальных лекарств от магнитных бурь, но преодолевая симптомы с помощью обычных лекарств, вы сможете облегчить свое состояние.

Как помочь организму во время магнитных бурь?

  • Соблюдать режим дня и питания – полноценно высыпаться, есть здоровую и полезную пищу.
  • Исключить острое, соленое, жирное, алкоголь, снизить количество кофе.
  • Пить травяные чаи и много воды.
  • Гулять на свежем воздухе, но избегать прямого попадания солнечных лучей.
  • Небольшие физические нагрузки помогут улучшить состояние и придадут бодрости.
  • Избегать конфликтов, стрессовых ситуаций.
  • Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать, держать под руками необходимые лекарства.

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