Про це повідомили в Держагентстві меліорації та рибного господарства України.

З метою збору проб води та отримання даних для оцінки стану екосистеми Хаджибейського лиману фахівці Інституту рибного господарства, екології моря та океанографії наприкінці січня 2025 року провели експедицію.

Про це повідомили в Держагентстві меліорації та рибного господарства України.

На момент дослідження температура води становила 4,5°С, солоність – 6,4-6,6 проміле, рівень pH – 8,05, насичення води киснем – 8 мг/л.

За попередніми оцінками, у пониззі Хаджибейського лиману виявлено значне зростання чисельності та біомаси об’єктів макрозообентосу – організмів розмірами більшими за 2 мм, які мешкають на поверхні дна водойми та в її товщі.

Зазначається, що зимові умови 2025 року сприяли суттєвому розвитку зоопланктону. Так зафіксовано масовий розвиток веслоногих ракоподібних Cyclopoida (дрібні планктонні тварини, які живуть як у морі, так і в прісноводних водоймах), також присутні гіллястовусі ракоподібні Daphnia та личинки хірономід. Усі представники мають високу харчову цінність для риб, які споживають планктон.

Нагадаємо, 30 січня на чорноморському узбережжі в Одеській області знову знайшли згустки нафтопродуктів, схожі на мазут. Цього разу – в районі населених пунктів Курортне та Миколаївка.

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