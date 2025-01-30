Об этом сообщили сегодня, в четверг, 30 января 2025 года, на странице Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа в Facebook.

«Поступила информация об обнаружении загрязнения побережья Черного моря в районе населенных пунктов Курортное и Николаевка нефтепродуктами (сгустками размером 2-5 см, снаружи и запахом похожими на мазут). Обследование и работа по выявленному факту загрязнения Черноморского побережья продолжается», – отмечается в сообщении.

Более подробную информацию экоинспекторы обещают предоставить дополнительно.

Как сообщала «Одесская жизнь», неделю назад работники Национального парка «Тузловские лиманы» обнаружили на побережье парка мазут из затонувших российских танкеров. Нефтепродукты собрали и передали на исследование в частную лабораторию Владислава Балинского.

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После этого комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям при Одесской областной государственной администрации провела внеочередное заседание. Руководитель Одесской ОВА поручил главам громад в случае обнаружения нефтепродуктов, обеспечить их сбор и временное хранение с последующей утилизацией.

Также сообщалось, что Коммунальные службы начали убирать нефтепродукты на территории песчаной пересыпи Черного моря вдоль Джантшейского лимана и озера Сасык в Одесской области. А Одесский порт готовится встречать российский мазут еще в море.