Следы мазута у одесских берегов
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Об этом сообщили сегодня, в четверг, 30 января 2025 года, на странице Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа в Facebook.

«Поступила информация об обнаружении загрязнения побережья Черного моря в районе населенных пунктов Курортное и Николаевка нефтепродуктами (сгустками размером 2-5 см, снаружи и запахом похожими на мазут). Обследование и работа по выявленному факту загрязнения Черноморского побережья продолжается», – отмечается в сообщении.

Следы мазута на черноморском побережье

Мазут на одесском побережье

Пятна мазута на побережье Одесчины

Более подробную информацию экоинспекторы обещают предоставить дополнительно.

Как сообщала «Одесская жизнь», неделю назад работники Национального парка «Тузловские лиманы» обнаружили на побережье парка мазут из затонувших российских танкеров. Нефтепродукты собрали и передали на исследование в частную лабораторию Владислава Балинского.

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После этого комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям при Одесской областной государственной администрации провела внеочередное заседание. Руководитель Одесской ОВА поручил главам громад в случае обнаружения нефтепродуктов, обеспечить их сбор и временное хранение с последующей утилизацией.

Также сообщалось, что Коммунальные службы начали убирать нефтепродукты на территории песчаной пересыпи Черного моря вдоль Джантшейского лимана и озера Сасык в Одесской области. А Одесский порт готовится встречать российский мазут еще в море.

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