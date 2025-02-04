Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго» в Telegram.

Отдельные СМИ и телеграмм-каналы распространили информацию о существовании угрозы применения вынужденных отключений электроэнергии на следующей неделе. В этих сообщениях источником угрозы названо «прогнозируемое синоптиками существенное похолодание на всей территории Украины».

НЭК «Укрэнерго» опровергает такую информацию: пока прогнозов по ограничению электроснабжения нет.

«Ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной. Энергетики прорабатывают все сценарии, в том числе и на случай резкого снижения температуры воздуха», — говорится в сообщении.

Также в компании напомнили, что единственной причиной вынужденного применения отключений было и остается разрушение энергетической инфраструктуры в результате российских ракетно-дроновых атак.

Напомним, ранее из соображений безопасности энергетики временно ограничили объем информации о состоянии энергосистемы Украины.

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