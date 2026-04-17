Инспекторы обнаружили вырубку 57 акаций в овраге у села Черняховское.

Сумма нанесенного ущерба составила более 332 тысяч гривен.

В прошлом году здесь уничтожили в два раза больше деревьев.

Незаконная вырубка деревьев в Одесской области

Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа зафиксировала повторное серьезное экологическое нарушение в Березовском районе. 17 апреля во время обследования территории инспекторы обнаружили уничтожение 57 деревьев акации. Вырубка велась в водоохранной зоне Хаджибейского лимана — в овраге недалеко от села Черняховское на территории Ивановской громады.

Экологи подсчитали, что действия злоумышленников нанесли государству ущерб на сумму 332,1 тысячи гривен.

Материалы дела готовятся для передачи в правоохранительные органы. Нарушителям грозит ответственность по статье 246 Уголовного кодекса Украины (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса).

Данная местность уже не впервые становится мишенью для незаконных рубок. В 2025 году экологическая инспекция уже фиксировала аналогичное преступление в том же самом овраге, только с другой его стороны.

В прошлый раз масштабы уничтожения природы были еще внушительнее: тогда вырубили 123 дерева акации. Сумма ущерба в 2025 году превысила 542 тысячи гривен.

Ранее на территории более 200 га природно-заповедного фонда парка «Куяльницкий» было незаконно срублено более полутора тысяч дубов, ясеней и акаций.