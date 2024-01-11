В Одесской области подозревают чиновника в вырубке деревьев на сумму 145 миллионов гривен

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре и ГБР.

В сообщении говорится, что должностное лицо, с разрешения которого совершалось уничтожение деревьев в заповеднике, получило подозрение в совершении преступления.

Незаконная вырубка леса в зоне природно-заповедного фонда нанесла ущерб государству на 145 миллионов гривен.

Как установило следствие, должностное лицо филиала «Ананьевское лесное хозяйство» ГП «Леса Украины» незаконно выдавало своим подчиненным лесорубные билеты, которые давали разрешение на вырубку деревьев на территории Национального природного парка «Куяльницкий». Территории, на которых уничтожались деревья, принадлежат к природно-заповедному фонду.

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Разрешения на вырубку леса выдавали с нарушением законодательства. Таким образом, на территории лесничества было срублено более 1200 деревьев разных пород и диаметров. Экспертиза установила, что ущерб окружающей среде составил 145 миллионов гривен.

По запросу прокуратуры, суд отменил выданные чиновником лесорубные билеты и прекратил уничтожение деревьев в Нацпарке.

В ГБР сообщили, что чиновник подозревается в превышении служебных полномочий. А за совершенное правонарушение ему грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас решается вопрос об аресте имущества должностного лица, чтобы возместить нанесенный ущерб государству.