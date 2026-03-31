Ключевые моменты:

В одесском парке Преображенском неизвестные уничтожили три молодых дерева.

С начала года в Одессе зафиксировано уже 16 актов вандализма.

Среди «пострадавших» локаций – парк Шевченко, Крымский бульвар, Старосенная площадь и сквер Королева.

Мэрия призывает горожан беречь имущество громады и сообщать о подобных случаях в полицию.

Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, сотрудники КП «Горзелентрест» во время ежедневного обхода территории парка обнаружили неприятную находку – три уничтоженных саженца. Деревья, в которые озеленители вложили труд и средства города, были сломаны под корень.

К сожалению, этот случай – лишь часть печальной статистики, отмечают в мэрии. Только за три месяца 2026 года в Одессе зафиксировано 16 крупных актов вандализма. Хулиганы не ограничиваются деревьями: в парках ломают урны и скамейки, разбивают элементы на детских и спортивных площадках, а также расписывают стены граффити.

География повреждений обширна. Акты вандализма уже фиксировали на Крымском бульваре, Старосенной площади, в скверах Королева и Дмитрия Ульянова, в парке Шевченко, а также на улицах Грушевского и Ицхака Рабина.

Ремонтные бригады стараются оперативно устранять последствия – чинить и красить поврежденные объекты. Однако городская власть напоминает: за намеренную порчу коммунального имущества предусмотрена уголовная ответственность.

Одесситов просят не быть равнодушными. Если вы стали свидетелем того, как кто-то портит имущество громады, немедленно вызывайте полицию по телефону 102.

