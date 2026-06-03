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На трассе Одесса – Рени вблизи Сараты столкнулись грузовик и легковушка.

Правоохранителям пришлось временно ограничить движение и пропускать транспорт по одной полосе.

Последствия ДТП уже ликвидировали, проезд для водителей полностью открыт.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, авария случилась накануне вечером недалеко от поселка Сарата. Там не разминулись легковой и грузовой автомобили.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. Пока правоохранители оформляли аварию и выясняли все ее обстоятельства, им пришлось регулировать трафик вручную – машины двигались поочередно по одной полосе. К счастью, по предварительным данным, люди в ДТП не пострадали.

В полиции Одесской области уточнили, что к настоящему моменту последствия столкновения полностью ликвидировали, и сейчас транспорт на указанном участке трассы движется в обычном режиме.

Напомним, водителям, которые едут дальше на юг региона, стоит учесть еще одно дорожное предупреждение: в Измаильском районе временно ограничат движение транспорта на трассе Одесса – Рени из-за ремонта железнодорожного переезда возле села Островное.