Ключевые моменты:
- Ночью в Одессе ожидается умеренный дождь.
- Днем температура поднимется до +16…+18°С.
- В области сохранится прохладная и ветреная погода.
Погода в Одессе 14 мая
По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе 14 мая будет облачно с прояснениями.
Ночью синоптики прогнозируют умеренный дождь. Днем существенных осадков уже не ожидается, однако солнце будет появляться лишь временами.
Ветер северо-западный, 9–14 м/с. Из-за ветра погода может казаться прохладнее, чем показывают термометры.
Температура воздуха ночью составит +11…+13°С, днем — +16…+18°С.
Температура морской воды у побережья Одессы — +12…+13°С.
Погода в Одесской области 14 мая
По области также сохранится облачная погода с прояснениями.
Ночью местами пройдет небольшой дождь, в некоторых районах — умеренный. Днем серьезных осадков не прогнозируют.
Температура по области ночью будет колебаться от +8°С до +13°С, днем — от +15°С до +20°С.
На автодорогах области видимость останется хорошей.
