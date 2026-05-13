Ключевые моменты:

  • Ночью в Одессе ожидается умеренный дождь.
  • Днем температура поднимется до +16…+18°С.
  • В области сохранится прохладная и ветреная погода.

Погода в Одессе 14 мая

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе 14 мая будет облачно с прояснениями.

Ночью синоптики прогнозируют умеренный дождь. Днем существенных осадков уже не ожидается, однако солнце будет появляться лишь временами.

Ветер северо-западный, 9–14 м/с. Из-за ветра погода может казаться прохладнее, чем показывают термометры.

Температура воздуха ночью составит +11…+13°С, днем — +16…+18°С.

Температура морской воды у побережья Одессы — +12…+13°С.

Погода в Одесской области 14 мая

По области также сохранится облачная погода с прояснениями.

Ночью местами пройдет небольшой дождь, в некоторых районах — умеренный. Днем серьезных осадков не прогнозируют.

Температура по области ночью будет колебаться от +8°С до +13°С, днем — от +15°С до +20°С.

На автодорогах области видимость останется хорошей.

