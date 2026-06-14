Ключевые моменты:

В Одессе ночью 15 июня ожидается кратковременный дождь, без существенных осадков.

В Одесской области местами прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

Погода в Одессе

15 июня в Одессе ночью в городе возможен кратковременный дождь, а днем ​​существенные осадки не прогнозируются. В городе ветер будет на западном направлении со скоростью 9–14 м/с. Температура воздуха ночью составит 16–18 °C, а днем ​​воздух прогреется до 23–25 °C.

Погода в Одесской области

По области также ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ночная температура будет колебаться от 13 до 18 °C, дневная от 22 до 27 °C.

На дорогах Одесской области видимость будет хорошей, что будет способствовать безопасному передвижению водителей.

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