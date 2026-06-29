Ключевые моменты:

Паспорта-книжечки остаются в силе, обязательно менять их не нужно.

ID-карту можно оформить добровольно в любое время.

Обязательная замена паспорта требуется при потере, повреждении, изменении персональных данных, ошибке в документе или если после 25 или 45 лет не вклеено фото в течение месяца.

Кого коснутся изменения

Украина постепенно переходит на ID-карты, однако владельцы паспортов образца 1994 года могут и дальше пользоваться своими документами. Ведь действующее законодательство не устанавливает конечный срок действия паспортов-книжек, поэтому обязательно менять их не нужно.

В Государственной миграционной службе пояснили, что оформить ID-карту можно по собственному желанию в любое время. В то же время существуют случаи, когда замена бумажного паспорта обязательна.

ID-карту оформляют вместо паспорта-книжечки, если:

документ потерян или поврежден;

владелец сменил фамилию, имя или другие персональные данные;

в паспорте обнаружена ошибка;

по достижении 25 или 45 лет человек не вклеил новую фотографию в течение одного месяца.

Следует отметить, что в 2026 году изменилась стоимость изготовления ID-карты. Если документ оформляется в стандартный срок – до 20 рабочих дней, его стоимость составляет 618 гривен. Из этой суммы 492 гривны приходится на бланк документа, остальные — административный сбор. К слову, за срочное оформление за семь рабочих дней нужно оплатить 988 гривен.

Отдельно в каждом случае необходимо оплатить сервисные услуги государственного предприятия, составляющие 650 гривен.

В общем, для совершеннолетних граждан Украины ID-карту оформляют сроком на 10 лет. А украинцам, достигшим 65-летнего возраста, документ выдают бессрочно.

Напомним, жители Одессы и других регионов могут получать меньше пенсий, чем ожидают. Причина — действующая формула расчета пенсий, которая, по оценкам, уменьшает выплаты почти на 20%.