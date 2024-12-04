Новости Одессы и Одесской области

У Одессы появились два новых города-побратима

У Одессы появились два новых города-побратима

4 декабря на заседании городского совета Одесса подписала договоры о партнёрстве с двумя новыми городами — Гейдельбергом (Германия) и Форталезой (Бразилия). Ранее такие отношения назывались побратимскими. Теперь же — партнёрские. Подробности — в публикации «Одесской Жизни».

Гейдельберг, который расположен возле реки Неккар, активно помогает Одессе с начала полномасштабного вторжения. В октябре 2022 года город передал Одессе современную пожарную автовышку, а в 2023 году принял одесских детей в молодёжном лагере. Гейдельберг — это университетский город, имеющий историческое значение — здесь найдены останки самого древнего человека в Европе. Город известен своими замками, садами и средневековой архитектурой.

Форталеза

Бразильская Форталеза, как и Одесса, является популярным туристическим направлением.

Форталеза — большой город на океанском побережье, столица штата Сеара. В городе проживает более 2,4 миллиона жителей, что делает его четвёртым по численности населения в Бразилии. По экономическим показателям Форталеза занимает второе место в северо-восточном регионе страны. Как и Одесса до войны, этот город является популярным туристическим направлением. Оба города имеют схожие черты как важные культурные и исторические центры своих стран.

Ранее мы рассказывали, что из указателя городов-побратимов возле мэрии Одессы уберут таблички с названиями русских (страна-агрессор) и белорусских (это государство поддерживает российскую агрессию) городов.

В то же время с момента российского вторжения в Одессу появились новые города-партнеры.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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