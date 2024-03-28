День фортепиано и «именины» стиральной машины: праздники и события 28 марта

Праздники 28 марта

Всемирный день фортепиано

Праздник, который объединяет поклонников этого музыкального инструмента по всему миру. Его главная цель – привлечь внимание людей к красоте звучания фортепиано, поощрить музыкантов всех возрастов и способностей выступать в общественных местах.

Праздник был создан по инициативе современного немецкого композитора Нильса Фрама, получившего свою популярность именно благодаря творческому подходу к музыке. Впервые событие отпраздновали в 2015 году.

Всемирный день историка

Это профессиональный праздник историков, живущих в разных уголках мира. Именно историки точно знают все о нашем прошлом и могут повлиять на наше будущее.

Как именно и кем был создан этот праздник, доподлинно неизвестно. Но известно, что одним из первых историков был Геродот, живший в Древней Греции в V веке до нашей эры. Его труд «История» дошел до наших дней. Она описывает великие деяния эллинов, как тогда назывались греки, и варваров, рассказывает о войнах, которые велись между ними.

День рождения стиральной машины

А еще 28 марта День рождения стиральной машины. Именно в этот день 1851 года американец Джеймс Кинг получил патент на свой прототип стиральной машины. Интересно, что первый патент на саму стиральную машину был выдан еще в 1691 году. Этот незаменимый помощник современности прошел действительно долгий и сложный путь, развившись от ручного метода работы до обычного нам автоматического.

День больших перемен

Иногда хочется чего-то нового в обыденной жизни, взять и все изменить в один день. И для желающих поменять жизнь к лучшему и был создан специальный праздник. Чтобы изменить жизнь к лучшему, не надо сворачивать горы. Достаточно сделать лишь первый шаг к переменам – первый, но самый сложный.

Даты и события 28 марта

37 год – после смерти Тиберия Калигула прибывает в Рим и получил от сената самые высокие полномочия;

1566 год – великий магистр Ордена госпитальеров Жан Паризо де ла Валетт основывает город Валлетту на Мальте;

1842 год – под руководством Отто Николаи Венский филармонический оркестр дает первый концерт;

1842 год – во Львове открывается театр Станислава Скарбека, в то время третий по размеру в Европе;

1876 год – японское правительство запрещает самураям носить мечи;

1910 год – Анри Фабр совершает первый успешный полет на гидроплане в Этан-де-Берр на юге Франции;

1930 год – в Турции вместо «греческих» названий городов Константинополь и Ангора утверждают официальные турецкие названия: Стамбул и Анкара;

1939 год – после 2,5-летней осады Франсиско Франко берет Мадрид;

1942 год – успешный рейд британских коммандос на сухой док в Сен-Назере в оккупированной Франции;

1979 год – частичное расплавление реактора АЭС Три-Майл-Айленд (штат Пенсильвания) становится крупнейшей аварией в атомной энергетике США;

2004 год – в ночь на 29 марта вместе с переходом на летнее время стартует Гражданская кампания ПОРА!;

2008 год – украинская Википедия достигает объема в 100 000 статей.

В этот день родились: