День фортепиано и «именины» стиральной машины: праздники и события 28 марта

Сегодня, 28 марта, Всемирный день фортепиано. А еще в этот день был выдан патент на прототип незаменимой помощницы современного человека. До Нового года осталось 278 дней.
Праздники 28 марта
Всемирный день фортепиано
Праздник, который объединяет поклонников этого музыкального инструмента по всему миру. Его главная цель – привлечь внимание людей к красоте звучания фортепиано, поощрить музыкантов всех возрастов и способностей выступать в общественных местах.
Праздник был создан по инициативе современного немецкого композитора Нильса Фрама, получившего свою популярность именно благодаря творческому подходу к музыке. Впервые событие отпраздновали в 2015 году.
Всемирный день историка
Это профессиональный праздник историков, живущих в разных уголках мира. Именно историки точно знают все о нашем прошлом и могут повлиять на наше будущее.
Как именно и кем был создан этот праздник, доподлинно неизвестно. Но известно, что одним из первых историков был Геродот, живший в Древней Греции в V веке до нашей эры. Его труд «История» дошел до наших дней. Она описывает великие деяния эллинов, как тогда назывались греки, и варваров, рассказывает о войнах, которые велись между ними.
День рождения стиральной машины
А еще 28 марта День рождения стиральной машины. Именно в этот день 1851 года американец Джеймс Кинг получил патент на свой прототип стиральной машины. Интересно, что первый патент на саму стиральную машину был выдан еще в 1691 году. Этот незаменимый помощник современности прошел действительно долгий и сложный путь, развившись от ручного метода работы до обычного нам автоматического.
День больших перемен
Иногда хочется чего-то нового в обыденной жизни, взять и все изменить в один день. И для желающих поменять жизнь к лучшему и был создан специальный праздник. Чтобы изменить жизнь к лучшему, не надо сворачивать горы. Достаточно сделать лишь первый шаг к переменам – первый, но самый сложный.
Даты и события 28 марта
- 37 год – после смерти Тиберия Калигула прибывает в Рим и получил от сената самые высокие полномочия;
- 1566 год – великий магистр Ордена госпитальеров Жан Паризо де ла Валетт основывает город Валлетту на Мальте;
- 1842 год – под руководством Отто Николаи Венский филармонический оркестр дает первый концерт;
- 1842 год – во Львове открывается театр Станислава Скарбека, в то время третий по размеру в Европе;
- 1876 год – японское правительство запрещает самураям носить мечи;
- 1910 год – Анри Фабр совершает первый успешный полет на гидроплане в Этан-де-Берр на юге Франции;
- 1930 год – в Турции вместо «греческих» названий городов Константинополь и Ангора утверждают официальные турецкие названия: Стамбул и Анкара;
- 1939 год – после 2,5-летней осады Франсиско Франко берет Мадрид;
- 1942 год – успешный рейд британских коммандос на сухой док в Сен-Назере в оккупированной Франции;
- 1979 год – частичное расплавление реактора АЭС Три-Майл-Айленд (штат Пенсильвания) становится крупнейшей аварией в атомной энергетике США;
- 2004 год – в ночь на 29 марта вместе с переходом на летнее время стартует Гражданская кампания ПОРА!;
- 2008 год – украинская Википедия достигает объема в 100 000 статей.
В этот день родились:
- 1830 год – Христоф Зигварт, немецкий философ-логик, психолог;
- 1933 год – Юрий-Богдан Шухевич, Герой Украины, диссидент, политический и общественный деятель, сын командующего УПА Романа Шухевича, депутат Верховной Рады Украины VIII созыва;
- 1938 год – Олесь Лупий, украинский поэт, прозаик, драматург, сценарист;
- 1950 год – Виктор Стельмах, украинский поэт, член Национального союза писателей Украины;
- 1970 год – Винс Вон, американский актер, продюсер и сценарист (фильмы «Поцелуй на удачу», «Тусовщики», «Секс в большом городе»);
- 1981 год – Джулия Стайлз, американская актриса (фильмы «Индентификация Борна», «Мальчишник»);
- 1986 год – Леди Гага, американская певица, автор песен, продюсер, филантроп, дизайнер и актриса.