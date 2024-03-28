День фортепіано та «іменини» пральної машини: свята та події 28 березня

Свята 28 березня

Всесвітній день фортепіано

Свято, яке поєднує шанувальників цього музичного інструменту по всьому світу. Його головна мета – привернути увагу людей до краси звучання фортепіано, заохотити музикантів різного віку та здібностей виступати в громадських місцях.

Свято було створене з ініціативи сучасного німецького композитора Нільса Фрама, який отримав свою популярність завдяки творчому підходу до музики. Вперше подію відсвяткували у 2015 році.

Всесвітній день історика

Це професійне свято істориків, які живуть у різних куточках світу. Саме історики точно знають все про наше минуле та можуть вплинути на наше майбутнє.

Як саме і ким було створено це свято, достеменно невідомо. Але відомо, що одним із перших істориків був Геродот, який жив у Стародавній Греції у V столітті до нашої ери. Його праця “Історія” дійшла до наших днів. Вона описує великі діяння еллінів, як тоді називалися греки, і варварів, розповідає про війни, що велися між ними.

День народження пральної машини

А ще 28 березня День народження пральної машини. Саме цього дня 1851 року американець Джеймс Кінг отримав патент на свій прототип пральної машини. Цікаво, що перший патент на саму пральну машину було видано ще 1691 року. Цей незамінний помічник сучасності пройшов справді довгий і складний шлях, розвинувшись від ручного методу роботи до звичайного автоматичного.

День великих змін

Іноді хочеться чогось нового у повсякденному житті, взяти і все змінити в один день. І для бажаючих змінити життя на краще і було створено спеціальне свято. Щоб змінити життя на краще, не треба згортати гори. Досить зробити лише перший крок до змін – перший, але найскладніший.

Дати та події 28 березня

37 рік – після смерті Тіберія Калігула прибуває до Риму і отримав від сенату найвищі повноваження;

1566 рік – великий магістр Ордену госпітальєрів Жан Парізо де ла Валетт засновує місто Валлетту на Мальті;

1842 рік – під керівництвом Отто Ніколаї Віденський філармонічний оркестр дає перший концерт;

1842 рік – у Львові відкривається театр Станіслава Скарбека, на той час третій за розміром у Європі;

1876 рік – японський уряд забороняє самураям носити мечі;

1910 – Анрі Фабр здійснює перший успішний політ на гідроплані в Етан-де-Берр на півдні Франції;

1930 рік – у Туреччині замість «грецьких» назв міст Константинополь та Ангора затверджують офіційні турецькі назви: Стамбул та Анкара;

1939 рік – після 2,5-річної облоги Франсіско Франко бере Мадрид;

1942 рік – успішний рейд британських командос на сухий док у Сен-Назері в окупованій Франції;

1979 рік – часткове розплавлення реактора АЕС Три-Майл-Айленд (штат Пенсільванія) стає найбільшою аварією в атомній енергетиці США;

2004 рік – у ніч на 29 березня разом із переходом на літній час стартує Громадянська кампанія ПОРА!;

2008 рік – українська Вікіпедія досягає обсягу 100 000 статей.

Цього дня народилися: