История изобретения стиральной машины: от деревянного ящика до игрового автомата (видео)

В этот день, 28 марта, в мире отмечают День рождения стиральной машины. Это устройство придумали 226 лет назад в США. С тех пор «стиралки» существенно видоизменились, но продолжают помогают нам в быту. «Одесская жизнь» выяснила, какими были первые стиральные машины, и как выглядят их необычные модификации сегодня.

Как люди жили без стиральных машин?

Человечество научилось стирать с тех пор, как придумало носить одежду, – то есть задолго до нашей эры. До изобретения стиральной машины вещи приходилось чистить руками, а вместо порошка использовать древесный уголь, отвары из трав, фруктов и овощей, золу и животный жир и даже кислое молоко. Прародителем отбеливателя у наших предков выступал свиной навоз.

Стирка всегда считалась занятием крайне тяжелым, а потому в древности люди придумали достаточно «помощников», которые заменяли им стиральные машины.

Режим «морская стирка»

Моряки стирали не своими руками, а с помощью корабельных канатов: на них привязывали грязное белье, и выбрасывали связку одежды за борт. Морские волны отлично справлялись с режимом стирки и полоскания.

Стирка в яме

В Древней Греции прачки выкапывали в глине яму, опускали туда грязное белье и топтались по нему ногами. Для полоскания вещи относили на берег моря.

Прачечная на камнях

Во многих странах грязь с белья вымывали при помощи трения одежды о камни. Так делали, например, в Индии, где стиркой занимались исключительно мужчины.

Валек для стирки

Наши предки отстирывали вещи при помощи деревянной пластины с короткой ручкой, которую называли вальком. Одежду натирали мылом, клали на доски и затем колотили по этой конструкции вальком.

Какими были первые модели стиральных машин?

Прототип стиральной машины появился 226 лет назад: 28 марта 1797 года в США Натаниэль Бриггс запатентовал деревянный ящик с рамой, которая двигалась и тем самым помогала стирать белье. С тех пор 28 марта считается днем создания первой стиральной машины.

Позже в обиход вошли деревянные бочки, механизм которых приходил в движение от пара.

Через полвека, в 1851 году, американец Джеймс Кинг придумал первую «стиралку» с барабаном. Это устройство чуть больше походило на современные машинки, но продолжало работать от ручной тяги.

Еще через 10 лет у механизма появились валики для сушки белья.

Чтобы не напрягать руки, в Калифорнии была изобретена стиральная машина, барабан которой вместо человека крутили животные – 10-12 мулов. Такое устройство могло одновременно постирать до 15 рубашек.

Серийное производство стиральных машин в США наладил Вильям Блекстоун в 1874 году. Его устройства стоили по 2,5 доллара, а основанный им завод работает до сих пор.

Разработка стиральных машин в XX веке

В 1906 году человек перестал мучать себя и животных, потому что свет наконец-то увидел электрическую «стиралку». Ее создал американец Альва Фишер. Он снабдил устройство двигателем, а барабанную часть из дерева заменил на металл.

Первая стиральная машина-автомат появилась в США в 1949 году. Еще через год такие устройства научились самостоятельно отжимать и высушивать одежду с помощью центрифуги.

В те же годы стиральные машинки начали выпускать в СССР. Долгое время они были ручными, а затем полуавтоматическими. Полноценная стиральная машина-автомат «Волга-10» появилась в Советском союзе в 1875 году. Позже в стране наладили выпуск самой массовой «стиралки» «Вятки-автомат».

Какими бывают стиральные машины нового поколения?

С 1990-х годов автоматические стиральные машины начали снабжать «умными» технологиями. Сейчас эта бытовая техника умеет стирать в десятках специфических режимов и может выглядеть самым неожиданным образом.

Стирка без воды

Некоторые производители снабжают современные машинки режимом AirWash. В этом случае вода при стирке не используется, а белье очищается при помощи сжатого воздуха.

Стиральная машина, встроенная в душ

В Турции изобрели устройство Washit, которое совмещает в себе стиральную машину и душевую кабину. Человек принимает душ, а скопившаяся за это время мыльная вода после используется для стирки.

Стирка без электричества

Несмотря на «умные» технологии, производители иногда выпускают ручные стиральные машинки, которые работают без электричества. Некоторые из них предназначены для беднейших районов Африки, где жители не могут позволить себе обычную бытовую технику. Так, компания DesignAffairs Studio представила свое изобретение Swirl – обычный резиновый шар, который наполняют бельем и мыльной водой. Вещи стираются, когда конструкция катится по земле. Этим же резиновым шаром дети могут просто играть в футбол;

Стиральная машина на вешалке

Дизайнер Минсунг Бэ придумал безводную портативную «стиралку», которая выглядит, как обычный чехол для одежды. Грязная рубашка помещается внутрь электронного футляра и затем очищается сжатым ионизированным воздухом.

Портативная «стиралка»-шейкер

Еще одна портативная стиральная машина – Shaking Washer – похожа на шейкер для коктейлей. Внутрь нее помещают парочку небольших вещей, заливают их мыльной водой, а затем закрытую колбу просто трясут. Работает устройство на батарейках или от сети.

Машинка-игровой автомат

В Тайване придумали машинку-игровой автомат Amusement Washing Machine. Стирка в ней платная: она совмещается с компьютерной игрой и стоит несколько жетонов. Когда игрок переходит на новый уровень, машинка начинает новый этап стирки – отжим или сушку. При проигрыше пользователю придется кинуть в автомат еще несколько жетонов, чтобы достирать свои вещи до конца.