Церковный праздник 28 марта: можно делать ремонт и нельзя выворачивать карманы

Какой церковный праздник отмечают в этот день, 28 марта, по новому и старому стилю, что нельзя делать и что за день сегодня по народному календарю?
Преподобный Иларион Новый: был монахом с юности и умел творить чудеса
28 марта по новому церковному календарю (10 апреля по старому) православные верующие чтят память святого преподобного Илариона Нового, жившего в VII-VIII веках и обладавшего даром чудотворения.
Иларион Новый, игумен Пеликитский, с юности решил стать монахом и провел много лет в затворничестве. За свою праведность он получил дар прозорливости и чудотворений. Например, когда была сильная засуха, Иларион мог вызвать дождь. А еще святой с помощью молитвы изгонял бесов, исцелял болезни, а также помогал животным, влиял на погоду и рыбный улов, отгонял вредителей от полей.
Существует церковное предание, свидетельствующее, что в 754 году преподобный пострадал из-за нападения на церковь. Тогда воины византийского полководца Михаила Лаханодракона взяли в плен и заковали в цепи 42 монахов, которых после убили. Остальных жестоко пытали – среди погибших мучеников был и Иларион Новый.
У преподобного Илариона просят исцеления от тяжелых недугов, считается, что святой помогает избавиться от слепоты, а также защищает от всего недоброго.
Праздник 28 марта по старому стилю – день памяти мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пуллия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев.
28 марта: у кого сегодня именины
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Василий, Иван, Иларион, Илья, Николай, Савва, Степан, Мария.
Талисманом человека, рожденного 28 марта, является рубин. Самоцвет, который известен человечеству еще с давних времен. Рубин стал камнем знати и королей. Ему приписывали лечение болезней почек и печени.
Народные приметы на 28 марта
В народном календаре 28 марта – Иларионов день. По его приметам судят о будущем урожае и погоде:
- утром туман – будет богатый урожай овощей, фруктов и злаков;
- гром слышен – ждите затяжных дождей;
- дождь пошел – к урожайному году;
- сороки сидят на верхушках деревьев – скоро потеплеет.
- в этот день наблюдают за закатом солнца – если оно большое и красное, то завтра будет ясная погода.
Что можно делать 28 марта
- Сегодня можно заниматься домашними делами – убирать в доме, делать мелкий ремонт, работать в огороде.
- Этот день считался благоприятным для того, чтобы отправиться в долгое путешествие. Также наши предки пытались 28 марта завершить все дела, начатые ранее.
Что нельзя делать 28 марта
- В этот день не стоит ссориться, сквернословить, завидовать и отказывать в помощи.
- В народе считают, что в этот день нужно думать о добрых вещах – все помыслы в этот день должны быть чистыми.
- Не выворачивайте и не показывайте никому пустые карманы – может привести к нищете.