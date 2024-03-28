Церковный праздник 28 марта: можно делать ремонт и нельзя выворачивать карманы

Преподобный Иларион Новый: был монахом с юности и умел творить чудеса

28 марта по новому церковному календарю (10 апреля по старому) православные верующие чтят память святого преподобного Илариона Нового, жившего в VII-VIII веках и обладавшего даром чудотворения.

Иларион Новый, игумен Пеликитский, с юности решил стать монахом и провел много лет в затворничестве. За свою праведность он получил дар прозорливости и чудотворений. Например, когда была сильная засуха, Иларион мог вызвать дождь. А еще святой с помощью молитвы изгонял бесов, исцелял болезни, а также помогал животным, влиял на погоду и рыбный улов, отгонял вредителей от полей.

Существует церковное предание, свидетельствующее, что в 754 году преподобный пострадал из-за нападения на церковь. Тогда воины византийского полководца Михаила Лаханодракона взяли в плен и заковали в цепи 42 монахов, которых после убили. Остальных жестоко пытали – среди погибших мучеников был и Иларион Новый.

У преподобного Илариона просят исцеления от тяжелых недугов, считается, что святой помогает избавиться от слепоты, а также защищает от всего недоброго.

Праздник 28 марта по старому стилю – день памяти мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пуллия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев.

28 марта: у кого сегодня именины

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Василий, Иван, Иларион, Илья, Николай, Савва, Степан, Мария.

Талисманом человека, рожденного 28 марта, является рубин. Самоцвет, который известен человечеству еще с давних времен. Рубин стал камнем знати и королей. Ему приписывали лечение болезней почек и печени.

Народные приметы на 28 марта

В народном календаре 28 марта – Иларионов день. По его приметам судят о будущем урожае и погоде:

утром туман – будет богатый урожай овощей, фруктов и злаков;

гром слышен – ждите затяжных дождей;

дождь пошел – к урожайному году;

сороки сидят на верхушках деревьев – скоро потеплеет.

в этот день наблюдают за закатом солнца – если оно большое и красное, то завтра будет ясная погода.

Что можно делать 28 марта

Сегодня можно заниматься домашними делами – убирать в доме, делать мелкий ремонт, работать в огороде.

Этот день считался благоприятным для того, чтобы отправиться в долгое путешествие. Также наши предки пытались 28 марта завершить все дела, начатые ранее.

Что нельзя делать 28 марта