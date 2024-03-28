Анекдот дня: девушка с редкой фамилией и ее «еврейское счастье»

Наверное, многим знакомо выражение «еврейское счастье», но многие ли знают, что это такое? Вот как его видит героиня нашего сегодняшнего… даже не анекдота, а целого рассказа:

Вы знаете, шо такое «еврейское счастье»? Нет, Вы не знаете, никогда не знали и не будете знать – шо же это такое: «еврейское счастье»!

Скажите, положа руку на сердце, где были мозги моих родителей, когда они выбирали имя для новорожденной малютки, то есть для меня? Где?! Правильно, именно в том месте, о котором вы подумали. Ну как можно было дать ребёнку, рожденному в СССР, имя Сара!..

Самое страшное в том, шо в сочетании с нашей фамилией мое имя становилось несовместимым с жизнью.

– А сейчас к доске пойдет Сара Пизенгольц!

– Пизенгольц! Ты сдала анализы? Нет?

– Сара! Сара!!! Купи ещё две бутылки кефира! Ты меня слышишь, Сара?!

Я опускаю малиновое лицо вниз и бегу в магазин, проклиная своих родителей, эту улицу с прохожими, милиционера, дворника и всех, всех… и, конечно, себя!

Мне пришлось стать круглой отличницей, чемпионкой города по толканию ядра. Я выучила пять иностранных языков (среди них иврит и японский). Читаю в подлинниках классиков мировой литературы.

Но где личная жизнь? Где тот единственный, тот, кто не отпрыгнет от меня, узнав моё имя и фамилию?

Так прошло много лет в страданиях, которые невозможно себе представить.

Но есть Бог на свете, и чудо свершилось! Это было настоящее чудо-jude! Он подошел ко мне поздно вечером и попросил 2 копейки на телефон.

Ночь озарилась светом его огненно-рыжей головы. Двухметровый верзила, похожий на подсолнух Ван-Гога, улыбался во всю свою бандитскую рожу.

– Абрам – назвался он, и протянул мне свою руку

– Сара, – ответила я и, сжав его ладонь так, что он побледнел, добавила, глядя в его глаза: – Сара Пизенгольц.

…Потом мы часто вспоминали, как мы ржали после того, как Абрам произнёс свою фамилию…

– Абрам Ашпизд, – сказал он…

Скоро у нас свадьба. И шо делать с фамилиями?..

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