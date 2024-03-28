Анекдот дня: девушка с редкой фамилией и ее «еврейское счастье»

Всех-всех-всех с добрым утром четверга! Рабочая неделя в разгаре, и потому заряд бодрости, полагаем, всем нам ох, как еще необходим! Кого-то взбодрит утренняя зарядка, кото-то – чашка крепкого ароматного кофе. А «Одесская жизнь» уверена: наш утренний анекдот способен принести не меньшую пользу!
Наверное, многим знакомо выражение «еврейское счастье», но многие ли знают, что это такое? Вот как его видит героиня нашего сегодняшнего… даже не анекдота, а целого рассказа:
Вы знаете, шо такое «еврейское счастье»? Нет, Вы не знаете, никогда не знали и не будете знать – шо же это такое: «еврейское счастье»!
Скажите, положа руку на сердце, где были мозги моих родителей, когда они выбирали имя для новорожденной малютки, то есть для меня? Где?! Правильно, именно в том месте, о котором вы подумали. Ну как можно было дать ребёнку, рожденному в СССР, имя Сара!..
Самое страшное в том, шо в сочетании с нашей фамилией мое имя становилось несовместимым с жизнью.
– А сейчас к доске пойдет Сара Пизенгольц!
– Пизенгольц! Ты сдала анализы? Нет?
– Сара! Сара!!! Купи ещё две бутылки кефира! Ты меня слышишь, Сара?!
Я опускаю малиновое лицо вниз и бегу в магазин, проклиная своих родителей, эту улицу с прохожими, милиционера, дворника и всех, всех… и, конечно, себя!
Мне пришлось стать круглой отличницей, чемпионкой города по толканию ядра. Я выучила пять иностранных языков (среди них иврит и японский). Читаю в подлинниках классиков мировой литературы.
Но где личная жизнь? Где тот единственный, тот, кто не отпрыгнет от меня, узнав моё имя и фамилию?
Так прошло много лет в страданиях, которые невозможно себе представить.
Но есть Бог на свете, и чудо свершилось! Это было настоящее чудо-jude! Он подошел ко мне поздно вечером и попросил 2 копейки на телефон.
Ночь озарилась светом его огненно-рыжей головы. Двухметровый верзила, похожий на подсолнух Ван-Гога, улыбался во всю свою бандитскую рожу.
– Абрам – назвался он, и протянул мне свою руку
– Сара, – ответила я и, сжав его ладонь так, что он побледнел, добавила, глядя в его глаза: – Сара Пизенгольц.
…Потом мы часто вспоминали, как мы ржали после того, как Абрам произнёс свою фамилию…
– Абрам Ашпизд, – сказал он…
Скоро у нас свадьба. И шо делать с фамилиями?..
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