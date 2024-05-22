День быть собой, праздник готов и коко-мам: что можно отметить 22 мая

Праздники 22 мая

Международный день Быть собой

Этот день поощряет людей принимать свою подлинность, отмечать разнообразие и способствовать самовосприятию и самовыражению. Он напоминает о том, что каждый человек уникален, неповторим и ценен.

День рождения технологии Ethernet

В этот день в 1973 году Роберт Меткалф и Дэвид Боггс опубликовали докладную записку, в которой описывалась экспериментальная сеть, построенная ими в исследовательском центре фирмы Xerox в Пало Альто.

Всемирный день готов

Этот праздник берет свое начало в 2009 году – его инициировала радиодиджей из Великобритании.

Субкультура готов зародилась в Великобритании и Норвегии в конце 70-х годов XX века на базе панк-движения. Сегодня же большинство готов проживает в Америке и Европе. Готическая субкультура – это настоящий протест против культурных стереотипов, он выражается с помощью специфического внешнего вида и заинтересованности готическим роком.

День рождения тюбика для зубной пасты

В 1873 году нью-йоркский аптекарь по фамилии Колгейт додумался выпускать «разреженный» порошок-пасту. Это эпохальное в истории начинание, однако, не сразу завоевало сердца людей. Пасту аптекарь Колгейт упаковывал в неудобные стеклянные баночки. Промучившись несколько лет с неудобной упаковкой, дантист Вашингтон Шеффилд услышал об одном американском художнике, еще в 1840-х годах хранившем свои краски в оловянных трубочках. Вашингтон подумал, что подобные трубочки после небольшой модернизации можно использовать для хранения зубной пасты, а также всевозможных мазей и кремов. Идея так увлекла доктора, что он оставил практику и всерьез занялся выпуском туб с зубной пастой.

А еще вы можете узнать: Что можно очистить зубной пастой кроме зубов?

Международный день биологического разнообразия

Главная цель его создания – привлечь внимание к проблемам сохранения биологического мира, ведь сегодня мало кто задумывается над тем, что именно биоразнообразие влияет на разные аспекты нашей жизни: от климатической стабильности до качества пищевых продуктов.

Всемирный день городских фермеров

Городские фермеры называют жителей городов, которые пытаются разными способами сблизиться с природой, выращивают зелень, овощи и фрукты на балконах или подоконниках.

Международный день коко-мам

Основан компанией Coco Bump, LLC в 2021 году. Почитает особый вклад и опыт темнокожих и чернокожих матерей. Его целью является подчеркнуть важность материнского здоровья и благосостояния в этих общинах.

Всемирный день преэклампсии

Ежегодная инициатива, охватывающая все страны мира. Она была создана для повышения осведомленности о преэклампсии, которая является потенциально опасным для жизни состоянием, возникающим во время беременности. Он связан с гипертоническими расстройствами.

Памятные даты и события 22 мая

853 – Олаф Белый, сын короля Норвегии, принял в подчинение викингов и датчан в Ирландии и сделал Дублин ее столицей:

1629 – император Священной Римской империи Фердинанд II и король Дании Кристиан IV подписывают Любекский договор, прекративший вмешательство Дании в Тридцатилетнюю войну;

1762 – Швеция и Пруссия подписывают Гамбургский договор;

1807 – большое жюри предъявляет обвинение бывшему вице-президенту Соединенных Штатов Аарону Берру в государственной измене;

1846 – в Нью-Йорке основано информационное агентство Associated Press.

1848 – на Мартинике отменяют рабство;

1849 – Авраам Линкольн получает патент на конструкцию плавающего сухого дока;

1861 – Тараса Шевченко перезахороняют в Каневе на Чернечей горе;

1892 – доктор Вашингтон Шеффилд изобретает тюбик для зубной пасты;

1846 – в Нью-Йорке основывают информационное агентство Associated Press;

1906 – американские авиаконструкторы братья Райт получают патент на изобретенный ими самолет (испытанный в 1903 году);

1919 – в Киеве в церкви святого Николая совершают первое богослужение на украинском языке, из-за чего этот день «неофициально» становится днем рождения Украинской Автокефальной Православной Церкви;

1927 – близ Синина, Китай, землетрясение магнитудой 8,3 становится причиной 200 000 смертей;

1931 – начинает свою деятельность Украинская академия аграрных наук;

1939 – Гитлер и Муссолини создают политический и военный альянс между Германией и Италией (так называемый «Стальной пакт»);

1942 год – Мексика вступает во Вторую мировую войну на стороне союзников;

1960 год – происходит сильнейшее в XX веке землетрясение силой 9,5 баллов по шкале Рихтера – в Чили;

1971 год – происходит выступление Анатолия Лупиноса возле памятника Тарасу Шевченко в Киеве и арест оратора;

1972 год – новая конституция меняет название Цейлона на Республику Шри-Ланка;

1979 год – похороны Владимира Ивасюка на Лычаковском кладбище во Львове, которое выливается в массовую акцию протеста;

1990 год – Фирма Microsoft анонсирует выход операционной системы Windows 3.0;

1995 год – во Львове создают Всеукраинское педагогическое общество имени Григория Ващенко;

1995 год – астрономы Аманда Бош и Эндрю Рывкин обнаруживают на фотографиях, присланных телескопом «Габбл», два новых спутника на орбите Сатурна;

1998 год – в Киеве на Аскольдовой могиле освящают греко-католическую церковь святого Николая;

2002 год – в Праге открывают Мемориал жертвам коммунизма;

2009 год – СБУ возбуждает уголовное дело по факту Геноцида в Украине 1932-1933 годов;

2014 год – возле города Волноваха происходит нападение боевиков ДНР на блокпост украинской 51-й механизированной бригады. 16 украинских военнослужащих погибают, 32 травмированы, также возле города Рубежное, в результате боя с пророссийскими боевиками, украинская 30-я механизированная бригада терпит потери и отступает.

Кто родился 22 мая