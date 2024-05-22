Новости Одессы и Одесской области

День быть собой, праздник готов и коко-мам: что можно отметить 22 мая

День быть собой, праздник готов и коко-мам: что можно отметить 22 мая

Какие праздники отмечают сегодня, 22 мая, как в Украине, так и во всем мире? Чем запомнился этот день в истории и кто из известных личностей родился в этот день?

Праздники 22 мая

Международный день Быть собой

Этот день поощряет людей принимать свою подлинность, отмечать разнообразие и способствовать самовосприятию и самовыражению. Он напоминает о том, что каждый человек уникален, неповторим и ценен.

День рождения технологии Ethernet

В этот день в 1973 году Роберт Меткалф и Дэвид Боггс опубликовали докладную записку, в которой описывалась экспериментальная сеть, построенная ими в исследовательском центре фирмы Xerox в Пало Альто.

Всемирный день готов

Готы

Этот праздник берет свое начало в 2009 году – его инициировала радиодиджей из Великобритании.

Субкультура готов зародилась в Великобритании и Норвегии в конце 70-х годов XX века на базе панк-движения. Сегодня же большинство готов проживает в Америке и Европе. Готическая субкультура – это настоящий протест против культурных стереотипов, он выражается с помощью специфического внешнего вида и заинтересованности готическим роком.

День рождения тюбика для зубной пасты

В 1873 году нью-йоркский аптекарь по фамилии Колгейт додумался выпускать «разреженный» порошок-пасту. Это эпохальное в истории начинание, однако, не сразу завоевало сердца людей. Пасту аптекарь Колгейт упаковывал в неудобные стеклянные баночки. Промучившись несколько лет с неудобной упаковкой, дантист Вашингтон Шеффилд услышал об одном американском художнике, еще в 1840-х годах хранившем свои краски в оловянных трубочках. Вашингтон подумал, что подобные трубочки после небольшой модернизации можно использовать для хранения зубной пасты, а также всевозможных мазей и кремов. Идея так увлекла доктора, что он оставил практику и всерьез занялся выпуском туб с зубной пастой.

А еще вы можете узнать: Что можно очистить зубной пастой кроме зубов?

Международный день биологического разнообразия

Главная цель его создания – привлечь внимание к проблемам сохранения биологического мира, ведь сегодня мало кто задумывается над тем, что именно биоразнообразие влияет на разные аспекты нашей жизни: от климатической стабильности до качества пищевых продуктов.

Всемирный день городских фермеров

Городские фермеры называют жителей городов, которые пытаются разными способами сблизиться с природой, выращивают зелень, овощи и фрукты на балконах или подоконниках.

Читайте также: Хлеб выращивать непросто, но руки не опускаем: разговор с фермером Андреем Терновым

Международный день коко-мам

Темнокожая мама

Основан компанией Coco Bump, LLC в 2021 году. Почитает особый вклад и опыт темнокожих и чернокожих матерей. Его целью является подчеркнуть важность материнского здоровья и благосостояния в этих общинах.

Всемирный день преэклампсии

Ежегодная инициатива, охватывающая все страны мира. Она была создана для повышения осведомленности о преэклампсии, которая является потенциально опасным для жизни состоянием, возникающим во время беременности. Он связан с гипертоническими расстройствами.

Памятные даты и события 22 мая

  • 853 – Олаф Белый, сын короля Норвегии, принял в подчинение викингов и датчан в Ирландии и сделал Дублин ее столицей:
  • 1629 – император Священной Римской империи Фердинанд II и король Дании Кристиан IV подписывают Любекский договор, прекративший вмешательство Дании в Тридцатилетнюю войну;
  • 1762 – Швеция и Пруссия подписывают Гамбургский договор;
  • 1807 – большое жюри предъявляет обвинение бывшему вице-президенту Соединенных Штатов Аарону Берру в государственной измене;
  • 1846 – в Нью-Йорке основано информационное агентство Associated Press.
  • 1848 – на Мартинике отменяют рабство;
  • 1849 – Авраам Линкольн получает патент на конструкцию плавающего сухого дока;
  • 1861 – Тараса Шевченко перезахороняют в Каневе на Чернечей горе;
  • 1892 – доктор Вашингтон Шеффилд изобретает тюбик для зубной пасты;
  • 1846 – в Нью-Йорке основывают информационное агентство Associated Press;
  • 1906 – американские авиаконструкторы братья Райт получают патент на изобретенный ими самолет (испытанный в 1903 году);
  • 1919 – в Киеве в церкви святого Николая совершают первое богослужение на украинском языке, из-за чего этот день «неофициально» становится днем рождения Украинской Автокефальной Православной Церкви;
  • 1927 – близ Синина, Китай, землетрясение магнитудой 8,3 становится причиной 200 000 смертей;
  • 1931 – начинает свою деятельность Украинская академия аграрных наук;
  • 1939 – Гитлер и Муссолини создают политический и военный альянс между Германией и Италией (так называемый «Стальной пакт»);
  • 1942 год – Мексика вступает во Вторую мировую войну на стороне союзников;
  • 1960 год – происходит сильнейшее в XX веке землетрясение силой 9,5 баллов по шкале Рихтера – в Чили;
  • 1971 год – происходит выступление Анатолия Лупиноса возле памятника Тарасу Шевченко в Киеве и арест оратора;
  • 1972 год – новая конституция меняет название Цейлона на Республику Шри-Ланка;
  • 1979 год – похороны Владимира Ивасюка на Лычаковском кладбище во Львове, которое выливается в массовую акцию протеста;
  • 1990 год – Фирма Microsoft анонсирует выход операционной системы Windows 3.0;
  • 1995 год – во Львове создают Всеукраинское педагогическое общество имени Григория Ващенко;
  • 1995 год – астрономы Аманда Бош и Эндрю Рывкин обнаруживают на фотографиях, присланных телескопом «Габбл», два новых спутника на орбите Сатурна;
  • 1998 год – в Киеве на Аскольдовой могиле освящают греко-католическую церковь святого Николая;
  • 2002 год – в Праге открывают Мемориал жертвам коммунизма;
  • 2009 год – СБУ возбуждает уголовное дело по факту Геноцида в Украине 1932-1933 годов;
  • 2014 год – возле города Волноваха происходит нападение боевиков ДНР на блокпост украинской 51-й механизированной бригады. 16 украинских военнослужащих погибают, 32 травмированы, также возле города Рубежное, в результате боя с пророссийскими боевиками, украинская 30-я механизированная бригада терпит потери и отступает.

Кто родился 22 мая

  • 1813 – Рихард Вагнер, немецкий композитор;
  • 1859 – Артур Конан Дойль, знаменитый английский писатель, создатель Шерлока Холмса;
  • 1879 – Симон Петлюра, украинский военный и политический деятель;
  • 1924 – Шарль Азнавур, французский актер и певец армянского происхождения;
  • 1941 – украинский киноактер Николай Олялин;
  • 1945 – украинский поэт, драматург, сценарист, заслуженный деятель искусств Украины Юрий Рыбчинский;
  • 1951 – украинский киноактер Сергей Иванов;
  • 1970 – Наоми Кэмпбелл, британская манекенщица и актриса;
  • 1974 – Арсений Яценюк, украинский политик.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua