День бути собою, свято готів і коко-мам: що можна відзначити 22 травня

Свята 22 травня

Міжнародний день Бути собою

Цей день заохочує людей приймати свою справжність, відзначати різноманітність та сприяти самосприйняттю та самовираженню. Він нагадує про те, що кожна людина унікальна, неповторна і цінна.

День народження технології Ethernet

У цей день 1973 року Роберт Меткалф і Девід Боггс опублікували доповідну записку, в якій описувалася експериментальна мережа, побудована ними в дослідному центрі фірми Xerox в Пало Альто.

Всесвітній день готів

Це свято бере свій початок у 2009 році – його ініціювала радіодіджейка з Великобританії.

Субкультура готів зародилася у Великобританії та Норвегії в кінці 70-х років XX століття на базі панк-руху. Сьогодні ж більшість готів проживає в Америці та Європі. Готична субкультура – це справжній протест проти культурних стереотипів, він виражається за допомогою специфічного зовнішнього вигляду та зацікавленості готичним роком.

День народження тюбика для зубної пасти

1873 року нью-йоркський аптекар на прізвище Колгейт додумався випускати «розріджений» порошок-пасту. Це епохальне історічне починання, проте, не відразу завоювало серця людей. Пасту аптекар Колгейт пакував у незручні скляні баночки. Промучившись кілька років із незручною упаковкою, дантист Вашингтон Шеффілд почув про одного американського художника, який ще в 1840-х роках зберігав свої фарби в олов’яних трубочках. Вашингтон подумав, що подібні трубочки після невеликої модернізації можна використовувати для зберігання зубної пасти, а також усіляких мазей та кремів. Ідея так захопила лікаря, що він залишив практику і всерйоз зайнявся випуском туб із зубною пастою.

А ще ви можете дізнатися: Що можна очистити зубною пастою крім зубів?

Міжнародний день біологічної різноманітності

Головна мета його створення – привернути увагу до проблем збереження біологічного світу, адже сьогодні мало хто замислюється над тим, що саме біорізноманіття впливає на різні аспекти нашого життя: від кліматичної стабільності до якості продуктів харчування.

Всесвітній день міських фермерів

Міські фермери називають мешканців міст, які намагаються різними способами зблизитися з природою, вирощують зелень, овочі та фрукти на балконах чи підвіконнях.

Міжнародний день коко-мам

Заснований компанією Coco Bump, LLC у 2021 році. Вважає особливий внесок і досвід темношкірих та чорношкірих матерів. Його метою є наголосити на важливості материнського здоров’я та добробуту в цих громадах.

Всесвітній день прееклампсії

Щорічна ініціатива, що охоплює усі країни світу. Вона була створена для підвищення поінформованості про прееклампсію, яка є потенційно небезпечним для життя станом, що виникає під час вагітності. Він пов’язаний із гіпертонічними розладами.

Пам’ятні дати та події 22 травня

853 – Олаф Білий, син короля Норвегії, прийняв у підпорядкування вікінгів та датчан в Ірландії і зробив Дублін її столицею:

1629 – імператор Священної Римської імперії Фердинанд II та король Данії Крістіан IV підписують Любецький договір, який припинив втручання Данії у Тридцятилітню війну;

1762 – Швеція та Пруссія підписують Гамбурзький договір;

1807 – велике журі звинувачує колишнього віце-президента Сполучених Штатів Аарон Берр у державній зраді;

1846 – у Нью-Йорку засновано інформаційне агентство Associated Press.

1848 – на Мартиніці скасовують рабство;

1849 – Авраам Лінкольн отримує патент на конструкцію плаваючого сухого доку;

1861 – Тараса Шевченка перепоховують у Каневі на Чернечій горі;

1892 – доктор Вашингтон Шеффілд винаходить тюбик для зубної пасти;

1846 – у Нью-Йорку засновують інформаційне агентство Associated Press;

1906 – американські авіаконструктори брати Райт отримують патент на винайдений ними літак (випробуваний у 1903 році);

1919 – у Києві у церкві святого Миколая звершують перше богослужіння українською мовою, через що цей день «неофіційно» стає днем ​​народження Української Автокефальної Православної Церкви;

1927 – поблизу Сініна, Китай, землетрус магнітудою 8,3 стає причиною 200 000 смертей;

1931 – ночі нає свою діяльність Українська академія аграрних наук;

1939 – Гітлер та Муссоліні створюють політичний та військовий альянс між Німеччиною та Італією (так званий «Сталевий пакт»);

1942 рік – Мексика вступає у Другу світову війну на боці союзників;

1960 рік – відбувається сильний у XX столітті землетрус силою 9,5 балів за шкалою Ріхтера – у Чилі;

1971 рік – відбувається виступ Анатолія Лупіноса біля пам’ятника Тарасу Шевченку у Києві та арешт оратора;

1972 рік – нова конституція змінює назву Цейлону на Республіку Шрі-Ланка;

1979 рік – похорон Володимира Івасюка на Личаківському цвинтарі у Львові, який виливається у масову акцію протесту;

1990 рік – Фірма Microsoft анонсує вихід операційної системи Windows 3.0;

1995 рік – у Львові створюють Всеукраїнське педагогічне товариство імені Григорія Ващенка;

1995 рік – астрономи Аманда Бош та Ендрю Ривкін виявляють на фотографіях, надісланих телескопом «Габбл», два нові супутники на орбіті Сатурна;

1998 рік – у Києві на Аскольдовій могилі освячують греко-католицьку церкву святого Миколая;

2002 рік – у Празі відкривають Меморіал жертвам комунізму;

2009 рік – СБУ порушує кримінальну справу за фактом Геноциду в Україні 1932-1933 років;

2014 рік – біля міста Волноваха відбувається напад бойовиків ДНР на блокпост української 51-ї механізованої бригади. 16 українських військовослужбовців гинуть, 32 травмовані, також біля міста Рубіжне, внаслідок бою з проросійськими бойовиками, українська 30-та механізована бригада зазнає втрат і відступає.

Хто народився 22 травня