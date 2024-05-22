Анекдот дня: как одессит жену из роддома забирал

И еще: наверняка сегодня кто-то стал мамой или отцом. Таких отдельно поздравляем и нынешний наш анекдот вам посвящаем:

Приехал одессит забирать жену из роддома. Выходит жена на крыльцо, медсестра выносит малыша и говорит:

– Ваш ребёнок?

Мужчина нерешительно:

– Одеялко моё…

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