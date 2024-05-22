Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как одессит жену из роддома забирал

Анекдот дня: как одессит жену из роддома забирал

Утро доброе, неунывающие одесситы! От всей души желаем вам для плодотворного, а перед этим – завтрака вкусного, чая-кофе бодрящего и, само-собой, настроя позитивного! А если таковое отсутствует, порция юмора от «Одесской жизни» способна решить эту проблему.

И еще: наверняка сегодня кто-то стал мамой или отцом. Таких отдельно поздравляем и нынешний наш анекдот вам посвящаем:

Приехал одессит забирать жену из роддома. Выходит жена на крыльцо, медсестра выносит малыша и говорит:
– Ваш ребёнок?
Мужчина нерешительно:
– Одеялко моё…

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