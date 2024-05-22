Церковный праздник 22 мая: день, который считали самым страшным

Святой мученик Василиск: имел дар исцеления и пострадал как христианин

Василиск жил в IV веке. Он был христианином и имел дар исцеления. Это были времена правления императора Максимиана Галерии, когда устраивались гонения на христиан. Попал под них и Василиск – его схватили и отправили в тюрьму города Команы. Там Василиску приснился Господь и предсказал мученику скорую смерть.

Василиск отпросился у стражей, чтоб проститься с родными – его отпустили, так как почитали за совершаемые им чудеса. Когда Василиска привели на суд к правителю в языческое капище, то с небес сошел огонь и сжег капище. Градоначальник был в гневе и велел казнить христианина.

На месте могилы святого со временем построили храм в его честь. Мощи святого Василиска также исцеляют верующих от многих болезней.

К святому Василиску обращаются с просьбами об укреплении веры, исцелении душевных и телесных недугов, просят дать сил вынести жизненные трудности.

Церковный праздник 22 мая по старому стилю

22 мая по старому календарному стилю вспоминают перенесение мощей Николая Чудотворца (Никола Теплый). В этот день вспоминают перенесение мощей Николая Чудотворца из малоазийских Мир Ликийских в итальянский город Бари.

У кого именины 22 мая

Именины сегодня по церковному календарю отмечают: Владимир, Данила, Иван, Макар, Михаил, Павел, София, Любовь, а также Николай, Сергей, Денис.

Василисков день: приметы, обычаи, запреты

В народном календаре 22 мая – праздник Василисков или Васильковый день, Василиса Соловьиха. Приметы этого дня говорят о погоде и урожае:

зацвела рябина – к ранней осени;

воробьи вьют гнезда – к дождливой погоде;

пошел дождь – к хорошему урожаю;

если ночью гром – погода наладится;

лягушки расквакались – уродит овес.

Считается, что после этого дня устанавливается теплая погода.

Что нельзя делать сегодня

Ругаться, обижать кого-либо;

Отказывать в помощи:

Завидовать, сплетничать;

Поддаваться унынию.

Нельзя свистеть – это к обману и кражам;

Все несрочные хирургические операции лучше перенести на другой день.

А еще этот день в старину считали одним из самых страшных – по поверьям в это время рождался змеиный царь Василиск. Поэтому старались не начинать новую работу – успеха в ней не будет.

Также запрещалось работать в огороде и поле.

Что можно делать 22 мая