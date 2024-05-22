Церковный праздник 22 мая: день, который считали самым страшным

В этот день, 22 мая 2024 года, по новому церковному календарю православные христиане вспоминают мученика Василиска. В народе день прозвали Василисков. А по старому стилю сегодня вспоминают перенесение мощей Николая Чудотворца (в народе – Никола Теплый). Рассказываем об обычаях и запретах этого дня.
Святой мученик Василиск: имел дар исцеления и пострадал как христианин
Василиск жил в IV веке. Он был христианином и имел дар исцеления. Это были времена правления императора Максимиана Галерии, когда устраивались гонения на христиан. Попал под них и Василиск – его схватили и отправили в тюрьму города Команы. Там Василиску приснился Господь и предсказал мученику скорую смерть.
Василиск отпросился у стражей, чтоб проститься с родными – его отпустили, так как почитали за совершаемые им чудеса. Когда Василиска привели на суд к правителю в языческое капище, то с небес сошел огонь и сжег капище. Градоначальник был в гневе и велел казнить христианина.
На месте могилы святого со временем построили храм в его честь. Мощи святого Василиска также исцеляют верующих от многих болезней.
К святому Василиску обращаются с просьбами об укреплении веры, исцелении душевных и телесных недугов, просят дать сил вынести жизненные трудности.
Церковный праздник 22 мая по старому стилю
22 мая по старому календарному стилю вспоминают перенесение мощей Николая Чудотворца (Никола Теплый). В этот день вспоминают перенесение мощей Николая Чудотворца из малоазийских Мир Ликийских в итальянский город Бари.
У кого именины 22 мая
Именины сегодня по церковному календарю отмечают: Владимир, Данила, Иван, Макар, Михаил, Павел, София, Любовь, а также Николай, Сергей, Денис.
Василисков день: приметы, обычаи, запреты
В народном календаре 22 мая – праздник Василисков или Васильковый день, Василиса Соловьиха. Приметы этого дня говорят о погоде и урожае:
- зацвела рябина – к ранней осени;
- воробьи вьют гнезда – к дождливой погоде;
- пошел дождь – к хорошему урожаю;
- если ночью гром – погода наладится;
- лягушки расквакались – уродит овес.
Считается, что после этого дня устанавливается теплая погода.
Что нельзя делать сегодня
- Ругаться, обижать кого-либо;
- Отказывать в помощи:
- Завидовать, сплетничать;
- Поддаваться унынию.
- Нельзя свистеть – это к обману и кражам;
- Все несрочные хирургические операции лучше перенести на другой день.
- А еще этот день в старину считали одним из самых страшных – по поверьям в это время рождался змеиный царь Василиск. Поэтому старались не начинать новую работу – успеха в ней не будет.
- Также запрещалось работать в огороде и поле.
Что можно делать 22 мая
- В этот день разрешается наводить порядок в доме, стирать и готовить еду;
- Сегодня собирают и сушат васильки – чаем из этих цветов лечат простуду, боли в желудке, суставах;
- По народному поверью, если 22 мая сплести венок и принести его домой, то в дом придет добро и семейное благополучие.