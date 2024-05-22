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Церковный праздник 22 мая: день, который считали самым страшным

Церковный праздник 22 мая: день, который считали самым страшным

В этот день, 22 мая 2024 года, по новому церковному календарю православные христиане вспоминают мученика Василиска. В народе день прозвали Василисков. А по старому стилю сегодня вспоминают перенесение мощей Николая Чудотворца (в народе – Никола Теплый). Рассказываем об обычаях и запретах этого дня.

Святой мученик Василиск: имел дар исцеления и пострадал как христианин

Василиск жил в IV веке. Он был христианином и имел дар исцеления. Это были времена правления императора Максимиана Галерии, когда устраивались гонения на христиан. Попал под них и Василиск – его схватили и отправили в тюрьму города Команы. Там Василиску приснился Господь и предсказал мученику скорую смерть.

Василиск отпросился у стражей, чтоб проститься с родными – его отпустили, так как почитали за совершаемые им чудеса. Когда Василиска привели на суд к правителю в языческое капище, то с небес сошел огонь и сжег капище. Градоначальник был в гневе и велел казнить христианина.

На месте могилы святого со временем построили храм в его честь. Мощи святого Василиска также исцеляют верующих от многих болезней.

К святому Василиску обращаются с просьбами об укреплении веры, исцелении душевных и телесных недугов, просят дать сил вынести жизненные трудности.

Церковный праздник 22 мая по старому стилю

22 мая по старому календарному стилю вспоминают перенесение мощей Николая Чудотворца (Никола Теплый). В этот день вспоминают перенесение мощей Николая Чудотворца из малоазийских Мир Ликийских в итальянский город Бари.

У кого именины 22 мая

Именины сегодня по церковному календарю отмечают: Владимир, Данила, Иван, Макар, Михаил, Павел, София, Любовь, а также Николай, Сергей, Денис.

Василисков день: приметы, обычаи, запреты

В народном календаре 22 мая – праздник Василисков или Васильковый день, Василиса Соловьиха. Приметы этого дня говорят о погоде и урожае:

  • зацвела рябина – к ранней осени;
  • воробьи вьют гнезда  – к дождливой погоде;
  • пошел дождь – к хорошему урожаю;
  • если ночью гром – погода наладится;
  • лягушки расквакались – уродит овес.

Считается, что после этого дня устанавливается теплая погода.

Что нельзя делать сегодня

  • Ругаться, обижать кого-либо;
  • Отказывать в помощи:
  • Завидовать, сплетничать;
  • Поддаваться унынию.
  • Нельзя свистеть – это к обману и кражам;
  • Все несрочные хирургические операции лучше перенести на другой день.
  • А еще этот день в старину считали одним из самых страшных – по поверьям в это время рождался змеиный царь Василиск. Поэтому старались не начинать новую работу – успеха в ней не будет.
  • Также запрещалось работать в огороде и поле.

Что можно делать 22 мая

  • В этот день разрешается наводить порядок в доме, стирать и готовить еду;
  • Сегодня собирают и сушат васильки – чаем из этих цветов лечат простуду, боли в желудке, суставах;
  • По народному поверью, если 22 мая сплести венок и принести его домой, то в дом придет добро и семейное благополучие.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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