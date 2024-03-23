Хлеб выращивать непросто, но руки не опускаем: разговор с фермером Андреем Терновым

О чем говорили десять лет назад

Азам хозяйствования на земле молодого механика учил умелый хозяйственник Александр Мищенко. Четверть века назад Андрей Терновой основал на своих четырех гектарах фермерское хозяйство «Елена и К». Теперь аграрий обрабатывает 1100 гектаров пашни, земельные наделы 250 земляков-пайщиков.

Помню, как 10 лет назад спрашивал Андрея Семеновича, как дела в хозяйстве. На что он ответил: «Прошлый год был удачным для земледелия, а с животноводством, которое, к величайшему сожалению, было убыточным, мы распрощались. Вместо него занялись рыбоводством. События, происходящие в стране, особенно на востоке, не добавляют хорошего настроения. Наша ассоциация сельхозпроизводителей сплотила аграриев, и вместе мы оказываем поддержку мобилизованным землякам».

Как работают на Любашевщине теперь?

Сегодня, когда третий год продолжается полномасштабная война, фермер Терновой с семьей продолжает донатить на ВСУ и жертвует продовольствие для жителей пострадавших регионов. Это зерно, мука, овощи, крупы и тушенка собственного производства. Для воинов готовит и консервы из рыбы, выловленной в собственном пруду. Говорит, что ребята с фронта чаще просят этот деликатес, который им по вкусу. По итогам года, его хозяйство в 2023 году перечислило на счет Любашевской ассоциации аграриев и промышленников и Всеукраинского аграрного совета 670 тысяч гривен.

— Андрей Семенович, как Вам сегодня работается?

— В условиях низкой цены на зерно, блокады морских и сухопутных экспортных путей выращивать хлеб непросто. Однако руки не опускаем, даже когда приходится работать себе в убыток. Несмотря на проблемы, вовремя подготовились к весенней посевной: закупили семена, горючее, удобрения и средства защиты растений. Уже подкормили озимые и посеяли горох. Также отвели немалые площади под яровой ячмень, кукурузу и подсолнечник. Предпочтение отдаем более экономически выгодным культурам. В этом году попробуем выращивать амарант. Главный «козырь» этой культуры — сохранение плодородия почв. Ведь амарант с урожаем забирает из почвы меньше природных минералов, чем пшеница или кукуруза. При этом финансовая выручка одинаковая.

— Наш регион находится в зоне рискованного земледелия. Помню, во время засухи в растрескавшуюся землю можно было руку всунуть. Расскажите, какие новации Вы ввели, чтобы сохранить в почве влагу?

— Озимые перезимовали неплохо, хотя снега и дождей было недостаточно. Вот раньше на весеннее поле было больно смотреть. Климат стремительно меняется. К тому же цены на зерно совсем не радуют. Но, несмотря на все сложности, мы всегда старались не только выживать, но и развиваться. В свое время инвестировали в технику, в частности в современные тракторы, сеялки и т. п. Правда, за эти два года ничего нового не приобрели.

Чтобы увеличить урожаи, начали использовать технологию нулевой обработки земли ноу-тилл. Это способ обработки почвы, который предусматривает полный отказ от обычной вспашки. Это приводит к улучшению структуры почвенного слоя и повышению естественного плодородия земли. Ведь поверхность, покрытая мульчей, лучше сохраняет влагу, защищает почву от воздушной и водной эрозии, сорняков и создает полезную микрофлору.

Сейчас на этой системе у нас 85 процентов пашни, и уже удалось достичь успехов в этом направлении. Кто-то из коллег утверждает, что лучше традиционная вспашка, поскольку она позволяет спрогнозировать будущий урожай. Однако ноу-тилл в нашей зоне хозяйствования является более эффективной технологией.

Надеюсь, что вскоре мы одержим победу, отстроим страну, а государство будет дотировать аграрное производство на достаточном уровне, чтобы Украина стала настоящей европейской житницей.

Со мной согласятся коллеги-аграрии, если скажу: будет фермер — будет село, будет жить село — будет жить Украина!