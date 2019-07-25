За что задержан бывший начальник Нацполиции Одесской области Дмитрий Головин

Его подозревают в разворовывании госимущества в особо крупных размерах.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
В спецоперации принимали участие Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины. По одной из версий, он причастен к попустительству в контрабанде сигарет, которые незаконно доставили в Одессу морем.
– Генералу полиции третьего ранга Дмитрию Головину инкриминируется причастность к уголовному правонарушению, предусмотренному ч. 5 ст. 191 УК Украины. Статья предусматривает ответственность за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, – указано в сообщении пресс-службы Нацполиции Украины.
Пока меру пресечения задержанному не избрали. Ему грозит арест на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 3 года, а также конфискация имущества.
Фото: ФБ Дмитрия Головина
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