За что задержан бывший начальник Нацполиции Одесской области Дмитрий Головин

Его подозревают в разворовывании госимущества в особо крупных размерах.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

В спецоперации принимали участие Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины. По одной из версий, он причастен к попустительству в контрабанде сигарет, которые незаконно доставили в Одессу морем.

– Генералу полиции третьего ранга Дмитрию Головину инкриминируется причастность к уголовному правонарушению, предусмотренному ч. 5 ст. 191 УК Украины. Статья предусматривает ответственность за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, – указано в сообщении пресс-службы Нацполиции Украины.

Пока меру пресечения задержанному не избрали. Ему грозит арест на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 3 года, а также конфискация имущества.

Фото: ФБ Дмитрия Головина