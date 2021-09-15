Новости Одессы и Одесской области

«Дельфин» без Delfi, «зефирный» дом и «воздушный» интерактив: главные новости Одессы за 14 сентября

«Дельфин» без Delfi, «зефирный» дом и «воздушный» интерактив: главные новости Одессы за 14 сентября

Во вторник, 14 сентября 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

Вице-мэр Дмитрий Жеман рассказал, из чего состоит трамвайный маршрут «Север-Юг» и об этапах его запуска.

В море у пляжа «Дельфин» убрали обломки затонувшего танкера Delfi. Уборку и очистку морского дна провели силами Администрации Одесского морского порта.

О том, что дамбу Хаджибеевского лимана надо ремонтировать, говорят давно. Но работы пока не начались, а вода может прорвать ее в любой момент. Поэтому город начал подготовку к этой чрезвычайной ситуации.

Глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий настоятельно призывает учителей не медлить с вакцинацией от COVID-19.

Одесский «зефирный» дом по улице Гоголя, 14 станет памятником архитектуры «целиком». Сейчас этот статус имеет только фасад дома плюс еще какая-то часть здания.

Что почем в Одессе в смысле «главных» продуктов в сентябре? Мы узнавали их стоимость в четырех из большой сети супермаркетов Одессы – «АТБ», «ТаврияВ», «Обжора» и «Сильпо».

В Одессе презентовали интерактивную карту, по которой можно проследить уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени. С этой целью в городе установили специальных 20 датчиков.

В Одессе состоится Фестиваль бездомных животных Home me fest. На нем каждый сможет выбрать себе друга: кошку или собаку. Или просто помочь бездомным животным.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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