Одесский «зефирно-резной» дом на Гоголя станет памятником архитектуры «целиком» (фото)

Вот как бывает порой с нашим историческим архитектурным наследием: имеем дом, который по всем правилам значится памятником архитектуры. И табличка на его фасаде об этом же вещает. А на деле оказывается, что статус имеет только фасад дома плюс еще какая-то часть здания. Такая история сложилась с «зефирным» (он же «резной») домом на улице Гоголя, 14. Теперь мы можем надеяться на то, что он станет памятником архитектуры «целиком».

Об этом стало известно из сообщения главы муниципального управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Владимира Мещерякова на недавнем аппаратном совещании.

Достоин быть памятником архитектуры в полной мере

В прежней редакции (сейчас готовится новая) Историко-архитектурного опорного плана Одессы здание по улице Гоголя, 14 значится как памятник архитектуры. Но непосредственно памятником определены его фасад и один из флигелей. Между тем, все остальные флигели этого дома, как обозначил Владимир Мещеряков, построены в начале ХХ века, в них сохранен стиль и декор фасадного строения. Поэтому в новой редакции плана все строения этого дома будут внесены в реестр памятников архитектуры.

Новость приятна сама по себе. Самое время рассказать об этом здании.

Необычный, доходный. престижный

Это жилой четырехэтажный дом, который не может не привлечь внимания необычным узором своего фасада. Его называют «резным», «зефирным», «пряничным», «домом-калейдоскопом», сюда приводят экскурсантов, люди зачастую не могут просто пройти мимо: так и хочется запечатлеть этот красавец-дом.

Он строился как доходный дом, зовется «домом М. Заблудовского с флигелем». На охранной табличке значатся две даты постройки дома – 1890 и 1906. Что касается проекта дома, то, как сообщают источники, творили его архитекторы Павел Клейн и Бруно Бауэр.

Ресурс «Домофото» не указывает абсолютно точной даты постройки этого здания: «Вероятно, конец 1890-х годов, возможно, 1899-1900 годы». 14-м номером он стал на улице Надежнинской (сегодняшней Гоголя) позже. Раньше это здание числилось под номером 12. С течение времени дом достраивался изнутри.

В 1900 году «Одесские новости» уже печатали рекламу: «Квартиры по доступным ценам о 5, 6, 7 и 8 комнатах с электрическим освещением и всеми удобствами отдаются в наем в доме Заблудовского, на Надеждинской улице, №12».

Кроме жильцов, в дореволюционные времена в этом доме размещались и коммерческие заведения: торговля брезентом и мешками, пенькой, рогожами, книгоиздательство «Сотрудник», обойно-драпировочно-матрасная мастерская, одесская контора столичного металлического завода, мастерская портнихи А. Убань.

В 1938 году красивый дом облюбовало Общество культурных связей за границей.

Изюминки и «не ахти»

Декор фасада дома поражает. Впрочем, поражает и его состояние, которое, мягко говоря», «не ахти» на сегодняшний день. И тема «бывает хуже» как-то не приносит облегчения…

Уже после постройки «необычность», нестандартность здания поражала. Оно сразу сделалось престижным. И сегодня мимо него трудно пройти, не ахнув. Так и хочется зайти вовнутрь, полюбоваться плющом, окутавшим многие балконы внутренних флигелей, заглянуть во дворик №2 (еще одна изюминка дома). К счастью. в прекрасном состоянии арка дома. И верх ее приведен в порядок, и новая плиточка под ногами радует. И какая же это арка?! Это настоящий подъезд, к которому подъезжали кареты в прошлые времена!

Старый дом так и влечет, к тому же, он у нас еще и киногерой. Он становился съемочной площадкой еще во времена черно-белого кино, «снимался» в фильмах «Опасные гастроли», «Жажда», «Зеленый фургон» и других.

Теперь красавец-дом станет памятником архитектуры в полной мере. Его уникальный фасад бы еще в порядок привести…

Напомним, в Одесском порту собираются всерьез взяться за исторические Красные пакгаузы — складские помещения, памятники архитектуры.

Также мы рассказывали, что в Одессе заканчивают ремонт дома, в котором жил изобретатель киноаппарата.

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У одесситки душа болит за разрушающийся памятник архитектуры – но властям и жильцам все равно.

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