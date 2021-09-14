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Все, что вы хотели знать про трамвайный маршрут «Север-Юг»

Все, что вы хотели знать про трамвайный маршрут «Север-Юг»

Вице-мер Дмитрий Жеман рассказал про трамвайный маршрут” Север-Юг”: из чего он состоит, этапы его запуска, и когда этот маршрут заработает.

В своем видеоблоге чиновник сообщил, что маршрут имеет длину 32 километра, или 64 километра в обе стороны.

Быстрый, потому что обособленный

Городские власти планируют сделать его обособленным на всем протяжении, чтобы трамваи не делили проезжую часть с автомобилями. Так они смогут избежать стояния в пробках. Поэтому такой маршрут можно смело называть наземным метро.

Будущий трамвай «Север-Юг» часто называют скоростным. Но дело тут не в том, что вагоны будут двигаться с какой-то особой, повышенной скоростью, в сравнении с другими трамваями. Нет, скорость будет обычной. Но благодаря выделенным путям поездка на таком трамвае будет достаточно быстрой, потому что на нее не повлияют автомобильные заторы.

С Таирова на Котовского без пересадок

Сам маршрут пройдет от 11 станции Черноморской дороги до улицы Паустовского, то есть, фактически, соединит между собой два самых больших спальных  района Одессы: жилмассивы Таирова и Котовского. Для этого он последует через весь город.

Подготовка маршрута идет поэтапно. Сейчас все работы проводятся в центре Одессы. Уже закончили ремонт и обновление путей на трамвайных узлах в районах Тираспольской и Старосенной площадей. Обновили путевое хозяйство и коммуникации на улицах Преображенской, Софиевской и спуске Маринеско и соединили этот участок с участком пути по улице Черноморского казачества в районе Пересыпского моста.

Поэтому уже сейчас из Суворовского района можно без пересадок, без остановок, без заезда в депо спокойно проследовать в центр города.

Работы длятся 5 лет. Когда же поедут трамваи?

Сейчас активно ведутся работы по замене путей и коммуникаций на улице Новощепной ряд. После их завершения можно будет говорить о запуске долгожданного трамвайного маршрута «Север-Юг».

Начались работы еще в 2016 году. Задержка получилась большая, но Дмитрий Жеман сказал, что ее можно оправдать большим масштабом работ и их необходимостью, потому что когда «Север-Юг» заработает, нагрузка на пути будет очень большой.

Какие будут ходить трамваи и как часто?

Трамваи будут ходить с интервалом около 4 минут. Это будут трехсекционные составы повышенной вместимости. У них будет частичный, или полностью низкий пол, что удобно для маломобильных пассажиров. Это трамваи «Одиссей Макс» собственного производства КП «Одесгорэлектротранс» и подвижной состав (12 единиц), который закупят средства Европейского инвестиционного банка.

Тендер на закупку новых трамваев пройдет в сентябре-октябре этого года, а в город их поставят на протяжении 2022 года.

Не вагонами едиными…

Кроме того, в планах полностью заменить путевое хозяйство на участке от Пересыпского моста до улицы Паустовского. Кроме новых рельс появятся новая контактная сеть, тяговые подстанции, безопасные переезды через автомагистрали.

Эти работы проведут поэтапно и без остановки трамвайного движения. Но быстро все слелать не получится и все работы растянутся на довольно длительный период.

Также Дмитрий Жеман сообщил, что сейчас весь подвижной состав трамваев и троллейбусов оборудован валидаторами, с помощью которых проезд можно оплатить бесконтактно, при наличии смартфона.

Ранее “Одесская Жизнь” подробно рассказывала, из чего будет состоять и во сколько обойдется реконструкция трамвайной линии от Пересыпского моста до улицы Паустовского.

Читайте также подробнее о тендере, по которому город до конца года приобретет 12 трехсекционных трамваев, для обслуживания маршрута “Север-Юг”.

Еще по теме: Почему трамвай «Север – Юг» в Одессе может так и не стать скоростным?

Фото с сайта Одесского городского совета

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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