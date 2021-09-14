Губернатор Одесчины настоятельно призывает учителей вакцинироваться от COVID-19 (видео)

Глава Одесской облгосадминистрации (ОГА) Сергей Гриневецкий настоятельно призывает учителей не медлить с вакцинацией от COVID-19.

«Коронавирусная инфекция наступает! Реальный вариант возвращения к нормальной жизни это – вакцинация!»

– говорит губернатор в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале «Одесская ОГА-Iнформ».

Гриневецкий отмечает, что полуторагодовалый опыт карантина продемонстрировал: последствия онлайн-обучения – неутешительные, особенно в сельских школах. Между тем, согласно решению правительства, если в учебном заведении привиты менее 80% учителей, это заведение переходит на дистанционный формат обучения.

А, обращаясь к тем, кто сейчас стоит перед выбором, глава Одесской ОГА напоминает, что сейчас растет не только уровень заболеваемости, но и мутирует сам вирус, приобретая новые угрожающие формы, а статистика свидетельствует о том, что в тяжелой форме болеют именно невакцинированные лица.

«Итак, проконсультируйтесь с семейным врачом, прислушайтесь к рациональным рекомендациям, учтите опыт коллег, которые уже получили две дозы прививки и примите сознательное решение. Мы готовы этому всячески способствовать, в частности оперативно направлять в учебные заведения мобильные бригады по проведению консультаций и вакцинации»,

– заверил Гриневецкий.

Он призывает жителей Одесской области сообща сделать все необходимое, чтобы образовательный процесс в регионе не прерывался и продолжался в очном формате.

Как сообщала «Одесская жизнь», ввиду того, что процент привитых педагогов в Одесской области на данный момент весьма не высок, областные власти приняли решение направить мобильные бригады медиков в школы, детсады и вузы для проведения вакцинации.

Отметим, что на утро вторника, 14 сентября, в Одесской области официально зарегистрировали 232 новых случая COVID-19. По сравнению с предыдущим днем, это в 4 раза больше.

Также сообщалось, что на прошедших выходных в Одессе прививку от COVID-19 получили 11 643 человека, что в полтора раза больше, чем неделей ранее.

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