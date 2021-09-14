Если дамбу прорвет: как в Одессе готовятся к прорыву дамбы Хаджибеевского лимана

О том, что дамбу Хаджибеевского лимана надо ремонтировать, говорят давно. Но работы пока не начались, а вода может прорвать ее в любой момент. Поэтому город начал подготовку к этой чрезвычайной ситуации.

Один из важных шагов – капитальный ремонт двух канализационных насосных станций. Он должны будут в случае прорыва дамбы откачивать воду с полей фильтрации. Распоряжении о финансировании уже подписано мэром Одессы Геннадием Трухановым. На это уйдет 4,4 миллиона гривен. Деньги выделили из городского фонда охраны окружающей среды.

Кроме того, в случае возникновения чрезвычайной ситуации в районе Хаджибейской дамбы для ее ликвидации подготовили 48 ремонтных бригад. В общем они насчитывают более 600 человек.

Об этом сообщил замдиректора Департамента городского хозяйства Одесского городского совета Виталий Цуркан.

Задача бригад: убирать упавшие деревья, восстанавливать линии электропередач, подавать резервное электропитание и эвакуировать людей.

В распоряжении этих подразделений будут генераторы, лодки, электростанции.

“Одесская Жизнь” уже рассказывала о том, что дамба Хаджибейского лимана находится в аварийном состоянии. Причем, аварийная она еще с 2003 года. Проблема в том, что сооружение находится она на границе между Одессой и территорией Одесской области и де-юре является бесхозной.

А в июле 2021 года после залпового ливня вода затопила улицы, автомобили, дворы и квартиры многих одесситов. Часть районов остались без электричества, упали десятки деревьев. Еще немного, и прорвало бы дамбу на Хаджибее. Одесса тогда была в шаге от катастрофы.

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