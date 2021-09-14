В Одессе пройдет фестиваль четырехлапых друзей

Фестиваль бездомных животных Home me fest пройдет 25 и 26 сентября на французском бульваре, 85. На нем каждый сможет выбрать себе друга: кошку или собаку. Или просто помочь бездомным животным.

Для проведения фестиваля необходимо 100 тыс. гривен. Ни пойдут на ремонт вольеров, обустройство локации, продвижения и другие организационные расходы.

Пока собрано чуть боле 20% от необходимой суммы.

Помочь организатором фестиваля можно на платформе «Мой город», где проходит сбор средств.

На Home Me Fest люди могут познакомиться со своим будущим другом и забрать его к себе. А животные из приютов получают шанс найти дом.

Первый фестиваль прошел в 2018 году. Всего было 5 фестивалей.

По их итогам 305 животных нашли себе хозяев. В фестивалях приняли участие 20 приютов. Мероприятия посетили около 10 тысяч гостей.

Читайте и смотрите, как проходил первый Home me fest в Одессе: Первый фестиваль о животных для людей: как это было (ФОТО)

Фото Home me fest