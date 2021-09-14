Одесситы смогут проверить чистоту воздуха на специальной карте

В Одессе презентовали интерактивную карту, по которой можно проследить уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени. С этой целью в городе установили специальных 20 датчиков.

Эту карту подготовили авторы проекта городских исследований «ЛУН Город Air».

Разработка проекта идет уже полтора года. В нем задействована команда факультета радиофизики, электроники и компьютерных систем Киевского национального университета им. Шевченко.

Созданный командой проекта компактный датчик весом 300 г работает по принципу лазерной указки, луч которой улавливает мелкодисперсную пыль.

Одесса стала третьим украинским городом, присоединившимся к проекту, после Киева и Львова, где установлено 100 и 25 датчиков соответственно.

Датчики анализируют атмосферу каждые две секунды и передает данные на карту, которую можно посмотреть с любого устройства.

Основных отметок на карте четыре:

зеленые точки – воздух чистый;

желтые – приемлемый;

оранжевые – нездоровый для чувствительных людей (здесь вредно находиться детям, пожилым людям и тем, у кого проблемы с сердцем или органами дыхания);

красный – нездоровый для всех.

Согласно приведенным данным, сейчас уровень чистоты воздуха во всех районах Одессы приемлемый.

Между тем, ранее на одесском автовокзале обнаружили в 1,4 раза больше нормы оксида углерода.

Читайте также: Чем пахнет Одесса и кто портит воздух Южной столицы?

Почему в Одессе самый грязный воздух?