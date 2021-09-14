В море у пляжа «Дельфин» убрали обломки Delfi: уже можно купаться?

Информация об этом была озвучена 13 сентября во время аппаратного совещания в Одесском городском совете.

Водолазы провели повторное обследование дна и обнаружили там множество опасных предметов, которые ранее не было видно по причине морских штормов.

Все опасные обломки сначала пометили сигнальными буями и потом достали со дна. По предварительным данным, теперь морское дно на месте катастрофы полностью очищено от обломков и купаться там можно. Но исключить то, что опасные предметы на морском дне еще остались, тоже нельзя.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в водолазной службе Администрации морских портов Украины (АМПУ) отреагировали на информацию одесского экоактивиста Владислава Балинского о том, что на месте крушения танкера «Делфи» в акватории пляжа «Собачьего» в море остался неубранный мусор.

Напомним, что танкер «Делфи» затонул в акватории Одесского порта во время шторма в ночь на 22 ноября 2019 года. Потом волны выбросили судно на отмель у побережья города.10 сентября 2020 года танкер отбуксировали из Одессы в Черноморск.

Также сообщалось, что Хозяйственный суд Одесской области признал за государством право собственности на танкер Delfi.

Кроме того, мы рассказывали, что бывший владелец попытался вернуть танкер Delfi, но эта попытка оказалась безуспешной.

Всю историю скандального танкера можно узнать из видео от «Одесской жизни».