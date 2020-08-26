Delfi немного приподняли: как продвигаются работы на месте крушения танкера в Одессе (обновлено)

Работы по поднятию затонувшего в Одессе танкера Delfi активно продолжаются.
Сегодня к нему подогнали буксиры, из танков откачивают воду. Нос судна уже поднялся над водой.
На месте событий работает корреспондент “Одесской жизни”, информация будет обновляться.
Обновлено в 12:10
В пресс-службе мэрии Одессы сообщили, что сегодня “планируется пробное крепление буксиров для проверки всего оборудования, которое будет использовано при перевороте, в том числе для проверки прочности корпуса на который приварены опорные тумбы (триноги)”.
Как передает наш корреспондент, “На месте как всегда присутствуют силы Нацгвардии, журналисты и зрители. В море сам танкер подняли более чем на 45 градусов. На горизонте также видны три буксира, два из которых подсоединены тросами к танкеру. И конечно же плавкран Атлас-4. По танкеру ходят специалисты. Теперь у них есть доступ для выкачивания воды из резервуаров (танков) Делфи”.
Обновлено в 12:30
По состоянию на 12:30 работы остановились. Специалисты покинули танкер.
Напомним, поднимать танкер Delfi, затонувший около одесского пляжа “Дельфин”, будет частная компания “Краншип” (Одесса, специализируется на буксирах), а оплатит работы компания “Бруклин Киев”, которая является операторов одного из терминалов в морпорту Одессы.
Кстати, одесские экологические активисты заявили, что танкер нужно именно отбуксировать, а не резать на месте крушения.
Напомним, что Администрация морских портов и Одесская областная администрация рассматривают распил «Delfi» как один из самых вероятных вариантов решения проблемы. Тендер будет проходить по ускоренной процедуре. Причём, недавно турецкая компания предложила АМПУ свои услуги по распилу судна с уже расписанным планом действий.
Напомним, очередная попытка поднять затонувший танкер завершилась неудачей. Ситуацию признали чрезвычайной, но местного уровня.
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что танкер при крушении повредил волнорез и мэрия готовит соответствующий иски к судовладельцу.
Напомним, во время недавнего визита в Одессу президента Украины Владимира Зеленского был назван новый срок, в который танкер должны убрать с пляжа – максимум 20 июля.
Ранее судноподъемная компания рассказала о трудностях в поднятии танкера со дна пляжа “Дельфин”.
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