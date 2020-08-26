Delfi немного приподняли: как продвигаются работы на месте крушения танкера в Одессе (обновлено)

Сегодня к нему подогнали буксиры, из танков откачивают воду. Нос судна уже поднялся над водой.

На месте событий работает корреспондент “Одесской жизни”, информация будет обновляться.

Обновлено в 12:10

В пресс-службе мэрии Одессы сообщили, что сегодня “планируется пробное крепление буксиров для проверки всего оборудования, которое будет использовано при перевороте, в том числе для проверки прочности корпуса на который приварены опорные тумбы (триноги)”.

Как передает наш корреспондент, “На месте как всегда присутствуют силы Нацгвардии, журналисты и зрители. В море сам танкер подняли более чем на 45 градусов. На горизонте также видны три буксира, два из которых подсоединены тросами к танкеру. И конечно же плавкран Атлас-4. По танкеру ходят специалисты. Теперь у них есть доступ для выкачивания воды из резервуаров (танков) Делфи”.

Обновлено в 12:30

По состоянию на 12:30 работы остановились. Специалисты покинули танкер.

Напомним, поднимать танкер Delfi, затонувший около одесского пляжа “Дельфин”, будет частная компания “Краншип” (Одесса, специализируется на буксирах), а оплатит работы компания “Бруклин Киев”, которая является операторов одного из терминалов в морпорту Одессы.

Кстати, одесские экологические активисты заявили, что танкер нужно именно отбуксировать, а не резать на месте крушения.