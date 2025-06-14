Ключевые моменты:

Как одессит Александр Дюжиков попал на фронт;

Что пережил одессит в плену у россиян;

Из плена военного из Одессы вытащила его жена;

О жизни после плена и реабилитации творчеством;

Ветеран-музыкант приглашает творческих людей в свою команду.

– В феврале 22-го я работал в ремонтном трамвайном депо, воспитывал сына, учился в Политехническом университете. Работники нашего предприятия имели бронь, но через несколько месяцев ее сняли, – рассказывает Александр. – Вскоре я получил повестку и сразу пошел в военкомат. Прятаться я бы не стал – это была принципиальная моя позиция. В военкомате спросили: «Высшее образование имеете? – Имею. – Тогда становитесь в эту очередь, здесь связные. – А вторая очередь для кого? – А здесь штурмовики». Отправили на учебу, разбирались как рации прошивать, старлинки раскладывать. Я попал в 128-ю отдельную горно-штурмовую Закарпатскую бригаду и стал стрелком-связистом с позывным «пан Одесса».

«Нужна форма? Магазин рядом, идите и купите»

– Александр, трудно было привыкнуть гражданскому человеку к армейским порядкам?

– Трудно не было. Иногда очень удивляло отношение некоторых командиров. Вот, например, когда стало холодно, обратился к командиру с просьбой выдать зимнюю форму одежды. Он говорит: нету, магазин рядом, идите и купите. Это как? Я в конце концов выбил теплые вещи для ребят, но врага себе нажил, зачислили к тем, кто много «пи…т».

Однажды поступила команда на выдвижение. Куда, бойцам не сказали. Уже со временем они узнали, что на Бахмутское направление, вблизи Соледара.

– Высадили, указали, где наша позиция (под названием «Монолит») и как до нее добраться. Идем, болота по колено, я даже по дороге в минометную яму упал, еле вылез. И покатились военные будни первой ротации. Стрелял я хорошо, но и враг – не промах. Получил первую контузию от «минометки».

– Лечились долго?

– Да где там! На британских таблетках три дня посидел, и обратно.

В плену избивали еще и как одессита, говорившего по-украински

– Горячо было на том направлении?

– Не то слово! На нашем направлении активизировались вагнеры (ЧВК «Вагнер» – вооруженное формирование, состоящее из наемников и участвующее в вооруженных конфликтах), продвигались они быстро, запуская дроны вперед. А по инструкции как? Дрон увидел, нужно найти укрытие.

– Слышим – жужжит, поэтому и заскочили в первую попавшуюся хату. А тут, как назло, связь потеряли. Спустя время слышим: «О, а тут хохлы! Выходите, укропы, сдавайтесь, а то гранаты бросим!» Вот и пришлось выйти, окна были заколочены, убегать было некуда. Нас избили, разули, натянули мешки на голову, и в их штаб мы шли по снегу босиком. Держали нас в Донецкой области, на местной швейной фабрике.

Ненависть россиян к украинцам Александр в полной мере ощутил на себе.

– Первые дни меня пытали, допрашивали: «Где танки, где грады? – Говорю: – «Я простой связист, откуда я могу это знать?». Били всем, что попадалось под руку: трубами, плоскогубцами, кололи штык-ножом. Увидели, что я хромаю на правую ногу и, конечно, именно по ней и избивали. Их очень раздражало, что я говорил по-украински: «Говори по-русски, ты же из Одессы!». За язык били еще сильнее. Некоторые ребята не выдерживали, давали волю эмоциям, плакали, а они видели, что люди дают слабину, начинали душить еще сильнее и бить еще сильнее. Я так стиснул зубы, даже немного их сточил за время плена, и сказал себе – ни одной слезы не увидите, подлецы! Я понимал, буду реагировать – будет хуже.

«Из плена меня вытащила жена»

– Вообще мне повезло.

– Повезло?

– Да, дважды. Во-первых, я пробыл в плену всего пять недель, а во-вторых – повезло с женой, именно ей я обязан возвращением, это она меня вытащила.

– Расскажите.

– Сначала меня считали пропавшим без вести. Жена была убеждена, что я попал в плен, поэтому она позвонила в СБУ с просьбой связаться с вагнерами, но получила отказ. Тогда она сама нашла вагнеров в тг-канале, написала им. И получила ответ: да, в плену действительно такой есть. Жена передала информацию нашим, меня включили в списки на обмен. Так я оказался дома.

– Вы не ожидали, что так быстро вернетесь?

– Надежда, конечно, есть всегда, но честно – не думали. В нашей группе на обмен были и другие одесситы. Знаете, еще в плену мы договорились: кто из собратьев первый окажется дома, пойдет к родным другим и расскажет, что они живы. Мы, к слову, когда вернулись, многих наших по фото узнали, поэтому их удалось вернуть.

– Ваша жена удивительно смела и решительна.

– Да, она у меня такая. Когда меня увидела, так рыдала, это трудно словами описать те эмоции, которые мы испытывали.

Какая она, жизнь после плена?

– Мы все радуемся возвращению наших воинов. Понятно, что сначала лечение, реабилитация. А вот что дальше? Как себя восстановить, вернуться во всех смыслах?

– Вот я, например, прошел четыре госпиталя, курс реабилитации, получил инвалидность, списали. Посидел дома, а крыша потихоньку начала ехать, потому что «думы мои, думы» – воспоминания, да и последствия нескольких контузий сказываются. Взял себя в руки, пошел в Центр занятости. Поскольку я по первой специальности «культуролог», устроился в Территориальный центр социальных услуг организатором культурно-массовых мероприятий.

– Такая своеобразная реабилитация творчеством.

– А знаете, да. Я отвлекался: музыка, театры, музеи. Детки, пожилые люди. Отдыхаешь душой. Вернуться в трамвайное бюро я не мог по состоянию здоровья.

«Жить только войной невозможно»

– Чем вы занимаетесь сейчас?

– С предыдущего места работы я уволился, основал собственный социальный музыкальный проект VikNa.

– С какой целью?

– В моей жизни всегда была песня, музыка. Я играл на гитаре, писал песни. Мой проект некоммерческий, он призван поднимать дух раненых парней. Знаете, им очень тяжело, эта постоянная боль, воспоминания, призрачные перспективы на будущее. Им очень нужна поддержка. Так что езжу по госпиталям, больницам, пою.

– Это песни о войне?

– Не только. Жить только войной невозможно. Я выступаю на музыкальных фестивалях, для матерей погибших воинов, на мероприятиях для детей. В последний раз в зоопарке малышей развлекал – им тоже сейчас нужна поддержка. Я много сотрудничаю с Veterans HUB ODESA, являюсь их представителем на различных мероприятиях. Они мне и песни помогают переводить.

– Вы решили петь на украинском?

– Стараюсь, учусь. Раньше, до войны, писал на русском и «одесском», но избиение в плену за украинский – лучшая мотивация для изучения.

После фронта спасла музыка

– Недавно вы написали песню «Как ты?». Я знаю, что она очень важна для вас. Почему?

– Для меня все песни дороги, они как дети, каждого любишь по-своему. Но эта песня действительно особенная. У меня есть собрат, Гарик. У него контузий – не счесть, поэтому проблем со здоровьем немало. Когда погода меняется, то голова болит ужасно. В один из таких дней я ему позвонил, чтобы поддержать, и начал с простого вопроса: «Как ты?» Мы долго общались, вспоминали, мечтали, и через некоторое время нам стало легче. Так эта песня-ребенок и родилась.

– У вас на выступлениях репертуар статический?

– Нет. Надо чувствовать аудиторию, смотреть им в глаза, отслеживать реакцию. К примеру, пою в Овидиополе матерям, потерявшим детей на войне, а они начинают плакать. Я остановился, и стихотворение им прочитал, и веселее песню заиграл. В их жизни и так слез хватает.

– Так вы выступаете в разных городах?

– Да. Вот скоро в Николаев еду, потом в Винницу. Вообще, планов немало. Проект многогранный, пока хочу запустить песни на радиостанциях. И ищу в команду музыкантов.

– Кого именно?

– Ударника и бас-гитариста. Это должны быть творческие люди, которые разделяют мои ценности, прежде всего, желание помогать нашим защитникам.

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Наши ветераны, как Фениксы, рождающиеся из пепла войны. Они сильны не только во время боя, но и после того, как играет последняя труба. Они находят в себе силы жить дальше, преодолевая боль физическую, которую не утолить никакими таблетками, и боль душевная – от потери собратьев и прежнего беззаботного себя. Они продолжают не просто жить, а находят, и только Бог знает, как силы помогать другим, поддерживая и вдохновляя своим примером.

P.S. Поддержать наших защитников несложно, приглашаем присоединиться к проекту VikNa музыкантов и всех имеющих возможность продвигать реабилитацию песней.