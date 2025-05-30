Какого года фрукт?
Мужчина – спутнице:
– Смотри, абрикосы по сто гривен.
– Ну и что?
– Вот если бы здесь стояла тысяча гривен за первые абрикосы, я бы не удивился. А тут – сто.
– То есть, считаешь, слишком дешево?..
Продавщица:
– И дешево, и вкусно.
– Скажите лучше, какого года этот фрукт? И откуда?
– Этого года. Из Молдовы.
– Так и знал… А главное – так и поверил…
А что с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 40-45 грн;
- картофель «молодой» – 60-100 грн;
- лук – 35-45 грн;
- помидоры – 70-120 грн;
- свекла – 35-50 грн;
- кабачки – 70-85 грн;
- огурцы – 55-90 грн;
- сладкий перец – 130-180 грн;
- баклажаны – 100-120 грн;
- капуста «молодая» – 45-60 грн;
- чеснок – 80-110 грн;
- морковь – 35-60 грн;
- редиска – 25-30 грн;
- молодой горошек – 70-100 грн;
- зелень в пучках – от 5 грн.
Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 45-80 грн;
- груши – 70-120 грн;
- бананы – 60-80 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 180-230 грн;
- лимоны – 80-100 грн;
- виноград – 90-170 грн;
- хурма – 90-180 грн;
- апельсины – 50-130 грн;
- черешня – 180-250 грн;
- клубника – 150-180 грн.
Вы также можете узнать: Старый Новый рынок: история самого буржуазного базара Одессы
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десять штук) – 35-90 грн;
- брынза – 200-270 грн;
- творог – 90-160 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-270 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 130-170 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 170-200 грн;
- шея – 230-260 грн;
- лопатка – 200-230 грн;
- ребра – 210-220 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 90-220 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 140-250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 50-110 грн;
- караси – 70-90 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 150-250 грн;
- карп – 80-150 грн.
Также читайте и сравнивайте: Цены на одесском Привозе в третьей декаде мая: где ценник на золотой горошек?
Фото автора