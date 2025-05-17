Фестиваль стартовал!

Дождь не помешал, хотя немного скорректировал планы. Уже состоялась первая лекция.

Почти каждый шаг на фестивале ведет к новой локации. Организатор мероприятия, художница Виктория Кравченко, рассказала о старте события:

– Да, это лишь первый день, но мы уже выставляем работы, привлекаем к фестивалю школы…

Напомню, это уже второй фестиваль, посвященный дню рождения Одессы с датой, которую до сих пор признают далеко не все. Но, как говорит Виктория, «уже достаточно людей посетили фестиваль. Людям нравится. У них появляется интерес. Это – главное».

Выставочная часть дня стала центральным событием. В пространстве представлена творческая коллаборация между молодыми художниками проекта и мастерами Национального союза художников Украины:

– Здесь проходит их выставка, и у нас получился синтез двух экспозиций. Это одесская городская выставка, все – про Одессу, – рассказывает Виктория.

Среди экспонатов – картины, вышитые рушники и даже интерактивные работы. Сама Виктория представила свою картину «Хаджибейская крепость», которая разыгрывается за донаты: «Мы открыли сбор вместе с фондом на дроны для наших защитников. За донат от 50 гривен можно выиграть эту картину».

Посетители активно интересовались представленными работами. Молодая девушка, разглядывая вышитые рушники, заметила: «Это так красиво, словно вся история Одессы оживает в этих узорах».

Люди активно общаются… Кто-то не может оторвать глаз от представленных художественных работ, а вот у гостеприимной хозяйки «Книгарни-кофейни» Галины Дольник – почти очередь. Ведь представлены новые книги об истории Одессы, кстати, не только для взрослых…

Фестиваль, напомним, продлится пять дней.

– Уверена, он будет полезен для одесситов. Мы подготовили насыщенную программу: лекции от известных спикеров, мастер-классы, различные мероприятия. Все это в открытом доступе, бесплатно. Так что присоединяйтесь!

Безразличие к истории?

Интересный, даже немного необычный разговор состоялся у меня с народным художником Украины Анатолием Кравченко. Кстати, именно он – один из авторов большой карты Одессы, представленной на выставке.

– Анатолий, сегодня первый день фестиваля «Одессе-610». Как вы считаете, насколько Одессе нужно, да еще в военное время, празднование 610-летия?

Анатолий улыбается:

– Да, некоторые даже говорят, что не стоит «превращать молодую Одессу в бабушку»…

Что ж, такие мысли – это просто отговорка, чтобы не изучать историю. Нас к этому приучила советская власть: не знать ни историю своего рода, ни историю города. Одессу переименовали 210 лет назад, как и Херсон, Николаев – все, что могли, переименовали. Но это не означает, что история города началась с момента переименования. Российская империя обрезала наше прошлое, диктуя, откуда оно должно начинаться. Фестиваль нужен, чтобы углублять знания, открывать новые, незнакомые страницы нашего прошлого. Люди должны приходить, видеть, общаться и узнавать больше.

– А сколько одесситов, на ваш взгляд, не знают своей истории?

– Есть такие, кто не знает и не хочет знать. Недавно в мастерскую заходил коллега и сказал: «Опять переписываете историю?» Я ответил: «Нет, мы не переписываем, мы ее углубляем, открываем новые страницы». Если кому-то не интересно, это их выбор. Пусть каждый будет профессионалом в своем деле, но это не значит, что не надо знать историю своего рода или города, в котором живешь, в котором родился… Я считаю, что есть люди, которые хотят знать, и их достаточно. Можно окружить себя теми, кто не знает, и говорить, что 90% не интересуются историей, но это не так. Есть те, кто не знает, но хочет узнать, и это главное… Кто-то говорит: «Хаджибейцы – это не одесситы». А я говорю: еще как одесситы! Я – одессит. Фестиваль существует для того, чтобы люди познавали эти важные страницы своей истории…

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