Искусство под открытым небом

Солнечный день словно приглашал одесситов и гостей города насладиться искусством на свежем воздухе. Выставочные работы расположились под открытым небом, позволяя посетителям ближе познакомиться с творчеством художников и мастеров.

– Это так красиво – видеть искусство под открытым небом! Словно старая-старая Одесса оживает в каждом мазке, – поделилась впечатлениями молодая посетительница Надежда.

Часть лекций также переместилась на улицу. Гости слушали рассказы о малоизвестных страницах истории Одессы.

Второй день фестиваля подарил одесситам не только новые знания, но и чувство единства. Людей стало больше, и ощущалась еще большая заинтересованность.

«Узнавать!»

Кстати, о заинтересованности историей родного города. После лекции гида Ольги Потехиной «Смаки Шевченка» я спросила у нее о впечатлениях от фестиваля. Разговор, как говорится, вышел «за рамки» – мы затронули наболевшее.

Сразу спрашиваю у Ольги, нужен ли Одессе такой фестиваль во время войны?

– Я считаю, что во время войны он нужен нам вдвойне. Фестиваль вызывает разные эмоции – ажитацию, критику, даже хейт. Но главное, что он привлекает публику, которая заинтересовалась. Это люди, которые интересуются вопросами одесской идентичности, самосознания. Сейчас мы не просто ищем ориентиры – мы много думаем. Я это чувствую во время экскурсий, когда люди задают вопросы: кто-то из любопытства, а кто-то с желанием спровоцировать. И я приветствую все виды любопытства, конечно, кроме физической или моральной агрессии. К чести организаторов и посетителей, атмосфера фестиваля под лозунгом «Узнавать!» позволяет задавать даже неудобные вопросы. Моя цель – не убедить всех, я не беру на себя такую смелость. Но люди уходят обогащенными, с новыми мыслями, рассматривая все под другим углом. Это будоражит нас, когда душевная тоска и боль становятся такими сильными. Пусть это будет направлено на познание.

– Вы затронули тему неудобных вопросов. Какие они бывают?

– Чаще всего я слышу как гид: «Давайте снесем Дюка!» Это в моем личном топе.

Также часто говорят о переименовании улиц. На лекциях я подчеркиваю различие между понятиями – почитание памяти и исторический факт. Мы не убираем факты, не заметаем их под ковер. Напротив, сейчас мы используем историю в большем объеме, обогащаем ее. Мы рассказываем об интернациональной Одессе. Один из примеров – Шарль Сикар, который был не только купцом и владельцем одного из первых отелей в городе, но и мощным пиар-менеджером Одессы. Он написал книгу о городе, пригласив мир приобщаться к этому проекту.

Так что я не уменьшаю историю, а увеличиваю ее, и гости фестиваля это чувствуют, проявляя жадность к фактам.

– Слышите ли вы вопросы вроде: «Одесса – не украинский город»?

– Да, что-то подобное иногда встречается. Но я замечаю, что гости приходят уже настроенными позитивно. Возможно, это потому, что я и мои коллеги ведем инстаграм на украинском. До полномасштабного вторжения мы спрашивали, на каком языке людям удобнее слушать экскурсии… У меня больше вопросов, чем споров… За три года войны было только два таких случая. Еще добавлю, что атмосфера фестиваля помогает преодолевать стереотипы, и я этому рада.

…Фестиваль «Одессе-610» продолжает открывать новые грани истории и культуры города. Завтра – еще один день, полный открытий, и, надеемся, солнце продолжит радовать одесситов своим теплом.

Присоединяйтесь к культурному празднику Одессы!

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