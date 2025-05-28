Кажется, майская Одесса расцветает благодаря своим розам. Эти цветы, хоть и скромнее пышных букетов, что продаются на рынках, становятся настоящим украшением города. Клумбы с розами, разбросанные по улицам, добавляют природного очарования, особенно, как мне показалось, во время мелкого майского дождя, который оживляет их лепестки.

Даже совсем маленькие, даже розовые бутоны, которые только собираются раскрыться во всей своей красе, поражают природной красотой.

Розовые бутоны, украшенные каплями воды, выглядят как драгоценности среди зеленых листьев. Желтые и оранжевые цветы словно светятся на фоне мокрого газона, а багровые оттенки добавляют контраста. Или особой магии?..

Такие скромные уличные розы в эти майские дни словно создают атмосферу уюта, напоминая о красоте, которая не требует показного блеска.

…Розы во время войны… Кажется, не просто украшение, а символ стойкости Одессы, где природа и город живут в гармонии…

Держимся!..

Ранее мы рассказывали, как Одесский ботанический сад лечит раны войны.

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