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Кажется, майская Одесса расцветает благодаря своим розам. Эти цветы, хоть и скромнее пышных букетов, что продаются на рынках, становятся настоящим украшением города. Клумбы с розами, разбросанные по улицам, добавляют природного очарования, особенно, как мне показалось, во время мелкого майского дождя, который оживляет их лепестки.

Майские розы в Одессе, розовые
Майские розы в Одессе, под окном
Майские розы в Одессе, один цветок
Майские розы в Одессе, белая
Майские розы в Одессе, палисадник
Майские розы в Одессе, у ограды
Майские розы в Одессе, много розовых
Майские розы в Одессе, кустарник

Даже совсем маленькие, даже розовые бутоны, которые только собираются раскрыться во всей своей красе, поражают природной красотой.

Розовые бутоны, украшенные каплями воды, выглядят как драгоценности среди зеленых листьев. Желтые и оранжевые цветы словно светятся на фоне мокрого газона, а багровые оттенки добавляют контраста. Или особой магии?..

Майские розы в Одессе, розовый цветок
Майские розы в Одессе, в палисаднике
Розовый кустарник
Розовые розы
Майские розы в Одессе, у дороги
Скролмные майские розы в Одессе
Майские розы в Одессе, бело-розовые
Майские розы в Одессе, желтые
Майские розы в Одессе, желтый цветок
Майское цветение в Одессе
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Такие скромные уличные розы в эти майские дни словно создают атмосферу уюта, напоминая о красоте, которая не требует показного блеска.

…Розы во время войны… Кажется, не просто украшение, а символ стойкости Одессы, где природа и город живут в гармонии…

Держимся!..

Ранее мы рассказывали, как Одесский ботанический сад лечит раны войны.

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