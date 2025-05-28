Как сообщили в Одесском горсовете, с 16 мая на объекте работает большегрузный кран, завершаются противоаварийные мероприятия, а сейчас идёт этап стабилизации здания.

По плану, до 10 июня жители первого подъезда смогут вернуться в свои квартиры.

Что касается второго подъезда, пострадавшего от удара вражеского беспилотника, после завершения текущих работ начнется разработка проекта капитального ремонта. Он поможет определить объем финансирования, необходимый для полного восстановления здания.

На период восстановления жителям предлагается компенсация из городского бюджета на аренду жилья.

Кроме того, 156 квартир пострадавшего дома получат материальную помощь — 10 800 грн на каждого зарегистрированного члена семьи (всего 355 человек), благодаря поддержке ОО «Десятое апреля» и Mercy Corps.

Напомним, по заключению Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, дом на Ярослава Мудрого, в котором 192 квартиры, признан аварийным и нуждается в стабилизации несущих конструкций для дальнейшего капремонта. Поэтому для проведения восстановительных работ всем жителям дома предложили временное отселение.

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