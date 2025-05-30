Мем про выпускников
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И сегодня нас ждет очередная подборка забавных мемов из жизни: про женщин и их «три возраста», наивных выпускников, магию укладки и глазастый хлеб. Смеемся вместе!

От детства до зятя:

Три возраста женщины

Выпускники, держитесь – взрослый мир уже в пути:

Наивные выпускники

Как папа встретил маму:

Как папа встретил маму

Девушки поймут:

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И эта ситуация наверняка знакома многим:

О магии случайной укладки

Когда выбираешь хлеб, а он – выбирает тебя (надеюсь, на свидание не позовет?):

Когда хлеб выбирает тебя

Хотите больше юмора? Значит, вам сюда:

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