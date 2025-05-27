Деревянная геометрия дверей с ее изысканными панелями и утонченными линиями поражает мастерством ручной работы. Латунная фурнитура, что блестит на солнце, добавляет благородства, а тишина веков, окутывающая этот вход, словно шепчет о почтении к прошлому.

Лозы, обвивающие фасад, и отражения в окнах создают живую картину, где сама природа гармонично сочетается с архитектурой.

Эта реставрация – не просто обновление, а дань традициям, сохраняющим дух Одессы. Каждый винт, каждая панель – это связь с 1890 годом, когда дом Караводина впервые распахнул свои двери. Мастерская «1000 дверей Одессы» вложила душу, чтобы эта памятка продолжала восхищать и дальше.

«Каждый проект – это новый вызов, история и возможность сохранить частичку Одессы для следующих поколений. Мы всегда открыты к новым заказам и будем рады помочь вам вернуть красоту вашим старинным дверям и окнам», – сообщают реставраторы.

Одесский исторический дом-красавец с эркером и куполом уже был героем публикации «Одесской жизни». Он находится на углу Софийской и переулка Александра Ройтбурда.

Потом был «прилет»… Мастера из «1000 дверей Одессы» отреставрировали поврежденную дверь этого дома, выходящую на Софиевскую.

Теперь еще одни двери этого дома засияли обновленной красотой – только уже в переулке Александра Ройтбурда.

Читайте также: Прошлое открывает современность: мастера восстановили историческую одесскую дверь (фото).

Фото автора