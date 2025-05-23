«Золотой что ли?»
Женщина изучает пока «редкость» – зеленый молодой горошек. Спрашивает у продавца:
– Где ценник на ваш зеленый горошек?
– Зачем вам ценник? Так скажу. Триста гривен.
Затем добавляет:
– За килограмм.
– А я думала, что за весь… Золотой он у вас что ли?
– Давайте за двести восемьдесят. Если килограмм возьмете.
– Килограмм?.. Где я такие деньги возьму?.. Ой, кажется, в этом сезоне все молодое – какое-то золотое. К клубнике не подступиться, к горошку – тоже… Что дальше будет?
Прохожий прислушивается, говорит женщине:
– А вон там горошек дешевле. По двести семьдесят…
– Спасибо большое! Очень существенная разница!..
А что с другими ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 35-40 грн;
- картофель «молодой» – 70-100 грн;
- лук – 30-45 грн;
- помидоры – 70-120 грн;
- свекла – 35-50 грн;
- кабачки – 70-120 грн;
- огурцы – 60-100 грн;
- сладкий перец – 100-180 грн;
- баклажаны – 100-120 грн;
- капуста «молодая» – 40-70 грн;
- чеснок – 80-110 грн;
- морковь – 35-60 грн;
- редиска – 25-40 грн;
- зелень в пучках – от 8 грн.
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Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 35-60 грн;
- груши – 70-120 грн;
- бананы – 60-80 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 180-230 грн;
- лимоны – 80-100 грн;
- виноград – 70-120 грн;
- хурма – 90-180 грн;
- апельсины – 50-130 грн;
- клубника – 150-200 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десять штук) – 35-90 грн;
- брынза – 200-270 грн;
- творог – 90-160 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-270 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 130-170 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 170-200 грн;
- шея – 230-260 грн;
- лопатка – 200-230 грн;
- ребра – 210-220 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 90-220 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 140-250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 50-110 грн;
- караси – 70-90 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 150-250 грн;
- карп – 80-150 грн.
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