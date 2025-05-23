«Золотой что ли?»

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Женщина изучает пока «редкость» – зеленый молодой горошек. Спрашивает у продавца:

– Где ценник на ваш зеленый горошек?

– Зачем вам ценник? Так скажу. Триста гривен.

Затем добавляет:

– За килограмм.

– А я думала, что за весь… Золотой он у вас что ли?

– Давайте за двести восемьдесят. Если килограмм возьмете.

– Килограмм?.. Где я такие деньги возьму?.. Ой, кажется, в этом сезоне все молодое – какое-то золотое. К клубнике не подступиться, к горошку – тоже… Что дальше будет?

Прохожий прислушивается, говорит женщине:

– А вон там горошек дешевле. По двести семьдесят…

– Спасибо большое! Очень существенная разница!..

А что с другими ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

Цены на Привозе в мае: помидоры, клубника

  • картофель – 35-40 грн;
  • картофель «молодой» – 70-100 грн;
  • лук – 30-45 грн;
  • помидоры – 70-120 грн;
  • свекла – 35-50 грн;
  • кабачки – 70-120 грн;
  • огурцы – 60-100 грн;
  • сладкий перец – 100-180 грн;
  • баклажаны – 100-120 грн;
  • капуста «молодая» – 40-70 грн;
  • чеснок – 80-110 грн;
  • морковь – 35-60 грн;
  • редиска – 25-40 грн;
  • зелень в пучках – от 8 грн.

Цены на овощи на одесском Привозе

На Привозе в мае: картошка и клубника

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Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

Фрукты на Привозе, май 2025 г.

 

  • яблоки – 35-60 грн;
  • груши – 70-120 грн;
  • бананы – 60-80 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 180-230 грн;
  • лимоны – 80-100 грн;
  • виноград – 70-120 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • апельсины – 50-130 грн;
  • клубника – 150-200 грн.

Одесский Привоз: цены на овощи и фрукты

Одесский Привоз в мае: цены на клубнику

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десять штук) – 35-90 грн;
  • брынза – 200-270 грн;
  • творог – 90-160 грн.

Цены на яйца на Привозе, май 2025 г.

Фета и брынза на Привозе

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-270 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 130-170 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Свинина

  • задняя часть – 170-200 грн;
  • шея – 230-260 грн;
  • лопатка – 200-230 грн;
  • ребра – 210-220 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 90-220 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 140-250 грн.

Одесский Привоз, мясной корпус

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

  • толстолобик – 50-110 грн;
  • караси – 70-90 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 150-250 грн;
  • карп – 80-150 грн.

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