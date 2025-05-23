«Золотой что ли?»

Женщина изучает пока «редкость» – зеленый молодой горошек. Спрашивает у продавца:

– Где ценник на ваш зеленый горошек?

– Зачем вам ценник? Так скажу. Триста гривен.

Затем добавляет:

– За килограмм.

– А я думала, что за весь… Золотой он у вас что ли?

– Давайте за двести восемьдесят. Если килограмм возьмете.

– Килограмм?.. Где я такие деньги возьму?.. Ой, кажется, в этом сезоне все молодое – какое-то золотое. К клубнике не подступиться, к горошку – тоже… Что дальше будет?

Прохожий прислушивается, говорит женщине:

– А вон там горошек дешевле. По двести семьдесят…

– Спасибо большое! Очень существенная разница!..

А что с другими ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 35-40 грн;

картофель «молодой» – 70-100 грн;

лук – 30-45 грн;

помидоры – 70-120 грн;

свекла – 35-50 грн;

кабачки – 70-120 грн;

огурцы – 60-100 грн;

сладкий перец – 100-180 грн;

баклажаны – 100-120 грн;

капуста «молодая» – 40-70 грн;

чеснок – 80-110 грн;

морковь – 35-60 грн;

редиска – 25-40 грн;

зелень в пучках – от 8 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 35-60 грн;

груши – 70-120 грн;

бананы – 60-80 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 180-230 грн;

лимоны – 80-100 грн;

виноград – 70-120 грн;

хурма – 90-180 грн;

апельсины – 50-130 грн;

клубника – 150-200 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десять штук) – 35-90 грн;

брынза – 200-270 грн;

творог – 90-160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 240-270 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 130-170 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задняя часть – 170-200 грн;

шея – 230-260 грн;

лопатка – 200-230 грн;

ребра – 210-220 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 90-220 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 140-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 50-110 грн;

караси – 70-90 грн;

лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 150-250 грн;

карп – 80-150 грн.

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