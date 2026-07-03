Ключевые моменты:

Традиционные почасовые графики отменены — свет выключают экстренно для спасения уцелевшего оборудования.

Высокая температура воздуха заставляет жителей массово включать кондиционеры, из-за чего кабельные линии и подстанции не выдерживают напряжения.

Энергетики работают в усиленном режиме, однако высокое потребление и жара существенно усложняют ремонтные работы.

Сети не справляются: почему в Одессе исчез свет

Как сообщают в ДТЭК, причиной экстренных мер стало резкое увеличение дефицита мощности в энергосистеме на фоне сильной жары.

Энергетическая инфраструктура Одессы, существенно поврежденная предыдущими российскими обстрелами, оказалась физически неспособна справиться с пиковыми нагрузками. Включение тысяч кондиционеров и охлаждающих систем по всему городу привело к аварийным ситуациям на узловых подстанциях.

Введение экстренных отключений — это вынужденный шаг, к которому прибегает диспетчерский центр «Укрэнерго», чтобы предотвратить масштабную системную аварию.

На данный момент энергетики ДТЭК «Одесские электросети» не называют точных адресов отключений и сроков возвращения к стандартным почасовым графикам.

Жителей Одессы и области призывают с пониманием отнестись к ситуации и, по возможности, полностью выключить энергоемкие приборы из розеток, чтобы помочь стабилизировать систему после восстановления питания.

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