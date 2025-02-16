Подробности трагического происшествия рассказали в пресс-службе областного управления полиции и ГСЧС.

По информации спасателей, выйдя почти на середину пруда, двое 15-летних и один 14-летний подросток (в полиции сообщают, что им было по 13-14 лет) решили испытать на крепость лед, но, к сожалению, он не выдержал, и парни оказались в ледяной воде.

Ребят, которые звали на помощь, увидели прохожие и сразу же вызвали спасателей, ведь самостоятельно добраться до них было очень опасно.

Но спасти подростков не удалось – водолазы ГСЧС достали из воды тела трех погибших в 70 метрах от берега.

По информации правоохранителей, все трое погибших – из Одессы. На этот пруд они часто приходили играть.

По факту произошедшего в полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «несчастный случай».

Напомним, сегодня одесская мэрия опубликовала обращение, в котором призвала горожан не выходить на тонкий лед на водоемах в городских парках, а также более внимательно смотреть за своими детьми и следить, как они проводят свой досуг.