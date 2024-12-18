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В Одесской области застрелился полицейский – что известно

В Одесской области застрелился полицейский – что известно

В Татарбунарах (город Белгород-Днестровского района Одесской области) во время обеденного перерыва застрелился из табельного оружия сотрудник полиции.

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Об этом пишет местное издание «Бессарабия INFORM», ссылаясь на информацию из одесских телеграмм-каналов.

Известно, что трагический инцидент произошел во вторник, 17 декабря.

Как сообщил одному из Телеграм-каналов анонимный источник, будучи на службе, во время обеденного перерыва полицейские лишил себя жизни, приставив автомат к подбородку.

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«Источник в правоохранительных органах подтвердил, что действительно вчера полицейский покончил жизнь самоубийством, однако подробностей не сообщалось. От официальных комментариев отказались и в полиции. Надеемся, что в ближайшее время детали трагедии официально сообщит пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области», – отмечает издание.

Позже стало известно, что в правоохранительных органах неофициально подтвердили факт самоубийства, но подробности все еще не предоставляют.

Как сообщалось ранее, в одном из сел Березовского района Одесской области на уроке физкультуры умер 15-летний подросток.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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