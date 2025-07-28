Днестр мелеет

Ключевые моменты:

Молдова просит Украину увеличить сброс воды из Днестровской ГЭС до 130 м³/с.

Причина — перебои на Дубоссарской ГЭС с 16 по 20 июля.

Запрос связан с жаркой погодой и необходимостью стабилизировать уровень воды.

Днестр — ключевой источник водоснабжения и энергии для Молдовы.

Украина ранее уже получала подобные обращения от молдавской стороны.

Молдова просит Украину увеличить сброс воды в Днестр

Инициатива связана с перебоями на Дубоссарской ГЭС, которая находится под контролем непризнанного Приднестровья. С 16 по 20 июля там произошла техническая авария, из-за которой сброс воды был ограничен, что привело к снижению уровня реки ниже по течению.

Об этом сообщил в Facebook министр окружающей среды Молдовы Серджиу Лазаренко.

С 21 июля работа ГЭС была восстановлена, и показатели начали возвращаться к сезонной норме. Однако в условиях жары Национальная администрация водных ресурсов Молдовы просит украинскую сторону обеспечить минимальный сброс воды в объеме 130 кубометров в секунду, чтобы поддерживать «стабильный гидрологический режим».

Министр окружающей среды Молдовы отметил, что все оросительные и насосные станции на Днестре работают в штатном режиме.

Отметим, ранее власти Молдовы уже обращались в Украину с подобной просьбой, поскольку река остается критически важной для водоснабжения и энергетики страны.

Ранее “Одесская жизнь” сообщала, что уровень воды в Дунае резко снизился, достигнув исторического минимума за последние три десятилетия. На поверхность начали всплывать обломки кораблей времён Второй мировой войны.

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