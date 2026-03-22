Ключевые моменты:

Болград 1944 года хранил королевскую коллекцию артефактов стоимостью в сотни миллионов долларов

Сокровище эвакуировали из Бухареста под бомбардировками союзников

Сеть катакомб под городом до сих пор полностью не исследована

Уникальный ил озера Ялпуг мог законсервировать артефакты на десятилетия

Материал подготовлен журналистами «Одесской жизни» на основе полевых исследований в Болграде, обработки свидетельств местных краеведов и фондов региональных архивов Одесской области.

Оценки стоимости артефактов верифицированы по открытым базам данных аукционных домов Sotheby’s и Christie’s. Факт бомбардировок Бухареста весной 1944 года подтверждается документами Национальных архивов США (NARA) об операциях Fifteenth Air Force.

Данные о консервирующих свойствах донного ила Ялпуга согласуются с научными публикациями по подводной археологии Черноморского региона. Культурно-художественный контекст брынковянского стиля проверен по материалам Национального музея искусств Румынии.

Почему сокровище оказалось в Болграде

Между двумя мировыми войнами Болград входил в состав Румынского королевства и был одним из важнейших образовательных и административных центров всего региона. Городская администрация — примэрия — подчинялась Бухаресту, здесь действовали престижные мужская и женская гимназии, а в местных книжных магазинах всегда можно было найти свежую европейскую прессу и научные трактаты. Уровень образованности местных жителей впечатлял: многие свободно говорили на нескольких языках. Именно благодаря такому культурному статусу Болград неоднократно становился местом хранения ценных государственных фондов, когда крупным городам угрожала опасность.

Весной 1944 года эта опасность приобрела конкретные очертания. Американская и британская авиация начала массированные бомбардировки Бухареста, стремясь вынудить Румынию выйти из войны. Одновременно с востока стремительно наступала Красная армия, уничтожая на своем пути монастыри, архивы и библиотеки. В условиях двойной угрозы в Болград эвакуировали самые ценные реликвии — так называемую Библиотеку румынского короля: элитную коллекцию, которую монархи Кароль I, Фердинанд I и известный библиофил Кароль II десятилетиями собирали по всей Европе.

Что скрывалось в ящиках с черными орлами

Точного описания «болградского груза» не существует — коллекция имела статус секретной. Однако из известных данных о королевских собраниях можно составить приблизительную картину того, что находилось в этих ящиках.

Первая и наиболее очевидная составляющая — уникальные старопечатные издания и манускрипты. Речь идет о настоящих европейских инкунабулы: первопечатные книги, изданные до 1500 года на плотном пергаменте с гравюрами. В коллекцию также могли входить издания диакона Кореси XVI века и оригинальные рукописи Дмитрия Кантемира. Сегодня на ведущих мировых аукционах — Sotheby’s и Christie’s — даже один такой экземпляр в хорошем состоянии стартует от 100 тысяч долларов и легко достигает 2,5 миллиона. Средневековые рукописи, кодексы и богато иллюстрированные псалтири оцениваются значительно выше — до десятков миллионов долларов за единицу.

Вторая составляющая — церковные реликвии, которые спасали из монастырей от советского антирелигиозного террора. Среди них, вероятно, были престольные Евангелия с переплетами из цельного драгоценного металла, инкрустированными рубинами, сапфирами и изумрудами. А также иконы брынковянского стиля — уникального направления, возникшего в Валахии в конце XVII века во времена правителя Константина Брынковяну и объединившего византийские традиции с западным барокко. Иконы этого стиля были чрезвычайно популярны на юге современной Украины. Их оклады — цельные листы золота или серебра с чеканкой и драгоценными камнями — сегодня стоят от 50 до 500 тысяч долларов каждый.

Третья составляющая — та, за которой больше всего охотились советские спецслужбы, — секретные государственные архивы румынской короны. Личная переписка королевской семьи с европейскими лидерами, уникальные карты в единственном экземпляре, тайные международные договоры. Эти документы находятся вне легального рынка артефактов — их ценность для геополитики, разведки и генеалогии элит практически не поддается денежной оценке.

Если бы хотя бы часть этого груза сегодня появилась на открытых торгах, совокупная стоимость лотов, по оценкам специалистов, легко достигла бы сотен миллионов долларов.

Хроника исчезновения: август 1944-го

Конец августа сорок четвертого оказался для Болграда настоящим адом. Советские войска наступали настолько стремительно, что планомерная эвакуация мгновенно превратилась в хаотическое бегство. Улицы города заполнили повозки, военная техника и толпы испуганных людей, пытавшихся спасти хоть что-то.

Именно в этой атмосфере тотального беспорядка последние чиновники и военные, еще не поддавшиеся панике, в спешке упаковывали реликвии в тяжелые деревянные ящики, помеченные черными орлами. По отрывочным свидетельствам очевидцев, в последний раз этот бесценный груз видели во дворе административного здания неподалеку от Спасо-Преображенского собора. Дальше след обрывается. Ни одного документа, ни одного приказа, ни одного отчета о том, куда отправились ящики, не сохранилось.

Существует как минимум четыре версии того, что произошло дальше. В этом материале рассматриваем две из них.

Версия первая: болградские катакомбы

Болград буквально стоит на пустоте. Еще первые колонисты при строительстве массово добывали здесь известняк — и со временем под городом образовалась колоссальная разветвленная сеть старинных подземных ходов, которую местные издавна называют «минами». Эти глубокие, сухие и до сих пор полностью не картографированные туннели являются идеальным природным хранилищем для любого ценного груза.

Предполагают, что румынский офицер, которому поручили охранять реликвии, в последние часы перед советским наступлением понял очевидное: вывезти тяжелые ящики сквозь заторы под обстрелами практически невозможно. Оставлять их врагу — недопустимо. Тогда он мог принять единственное решение, которое казалось временным: спрятать сокровище в одной из «мин», а входной туннель подорвать динамитом. Румынская администрация верила, что фронт откатится и они вскоре вернутся за своим имуществом. Но возвращения не произошло — и если эта версия верна, ящики с реликвиями до сих пор лежат где-то глубоко под улицами современного Болграда, замурованные и нетронутые.

Версия вторая: дно озера Ялпуг

Болград расположен прямо на берегу Ялпуга — крупнейшего пресноводного озера Украины длиной почти 40 километров. По второй версии, когда пути отступления оказались полностью отрезанными и советские танки уже были на подступах к городу, ящики быстро погрузили на лодки, отплыли как можно дальше от берега и сбросили груз на дно.

Есть в этой версии и неожиданный научный аспект. На дне Ялпуга залегает чрезвычайно толстый слой специфического ила, который функционирует как природный консервант: он создает анаэробную среду, то есть полностью перекрывает доступ кислорода. В таких условиях органика не разлагается, а значит даже пергаментные страницы теоретически могли сохраниться. Что уж говорить о золоте и серебре.

Стоит добавить, что сокрытие ценностей в этих водах имеет здесь давнюю традицию. Местные старожилы пересказывают легенду о том, как во время отступления турки сбросили в Ялпуг целые повозки с золотом османского паши, чтобы оно не досталось врагу. Если верить этой легенде, румынская королевская библиотека вполне могла оказаться в достойной компании.

Еще две версии исчезновения Библиотеки румынского короля — включая версию о советских спецслужбах и о судьбе сокровища в дни болградского безвластия — смотрите в видео по ссылке: ЛЕГЕНДА БОЛГРАДА – Где искать крупнейшее исчезнувшее сокровище Бессарабии.

