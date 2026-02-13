Ключевые моменты:

С 17:20 без воды остались два района Одессы и несколько населённых пунктов.

Причина — отключение электроэнергии на объектах водоканала.

После восстановления света подача воды стабилизируется.

Отключение воды в Одессе 13 февраля

Как сообщили в Инфоксводоканал, из-за отсутствия электроснабжения остановились объекты водопроводной системы. В результате с 17:20 без воды остались жители Киевского и части Хаджибейского районов Одессы.

Кроме того, отключение коснулось и населённых пунктов Одесского района: сёл Лиманка и Красный хутор, жилмассивов «Радужный», «Совиньон 1–5», «Черноморка», а также ЖКУ «Таирово».

В компании предупреждают, что в Хаджибейском и Приморском районах города может наблюдаться пониженное давление воды.

Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения. После подачи электроэнергии работа насосных станций нормализуется, и водоснабжение постепенно вернётся в обычный режим.

В ночь с 12 на 13 февраля 2026 года враг снова нанес разрушительные удары по энергетике Одессы. Как следствие – значительно поврежден энергетический объект компании ДТЭК «Одесские электросети». На его восстановление понадобится длительное время.

