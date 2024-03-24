Церковные праздники 24 марта: что делать в Предпразднство Благовещения и кем был Захария Печерский

24 марта 2024 года по новому лианскому календарю христиане отмечают предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы и вспоминают преподобного Захарию Печерского. Это время, когда верующие готовятся к одному из двенадцати главных христианских праздников – Благовещению, которое отмечается 25 марта.
Жизнь преподобного Захарии Печерского
Преподобный Захария – постник, который жил в XІII-XIV веках и был монахом в Киево-Печерской лавре. Он был известен своим аскетизмом и духовными подвигами. Преподобный соблюдал строгий пост, иногда питаясь лишь одной травой после заката.
Захария прославился своей способностью молитвой изгонять бесов и исцелять душу человека. Его святые мощи покоятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры, где они являются предметом почитания верующих.
Торжество Православия
Первая неделя Великого поста называется Торжеством Православия. Этот праздник установлен в 843 году в Византии после победы над еретиками-иконоборцами. В то время православных христиан, чтивших иконы, подвергали гонениям, а иконы и мощи святых уничтожали. Праздник Торжества Православия отмечает восстановление почитания икон и победу над ересью, искажавшей христианское вероучение.
Запреты и приметы дня
В канун Благовещения важно соблюдать определенные запреты. Не рекомендуется заниматься тяжелым трудом, уборкой, стиркой или шитьем после обеда, поскольку это считается грехом. Также следует избегать сплетен, зависти, хвастовства, осуждения и отказа в помощи. В этот день не принято ходить в гости или принимать гостей.
По народным приметам, 24 марта – это время, когда нужно завершить все неотложные дела и сделать уборку в доме. Ранее в этот день по традиции на улице разжигали костер, в котором сжигали все ненужное. Считалось, что чем выше пламя костра, тем лучше защита от нечистой силы.
Празднование и молитва
Вечером в предпразднство Благовещения можно пойти в храм на службу, помолиться и попросить покровительства у Пресвятой Девы Марии. Если нет возможности посетить храм, можно помолиться дома или в другом месте. Главное – это искренняя молитва.
По народному обычаю, перед тем как идти в церковь, всей семьей трижды обходили дом с молитвами, чтобы защитить его.
Имениники 24 марта
День ангела по новому календарюпразднуют Владимир, Захар, Степан, Петр, Яков.
Именины по старому календарю у Ефима, Ивана, Георгия, Егора, Юрия, Алексея.