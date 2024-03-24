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Церковные праздники 24 марта: что делать в Предпразднство Благовещения и кем был Захария Печерский

Церковные праздники 24 марта: что делать в Предпразднство Благовещения и кем был Захария Печерский

24 марта 2024 года по новому лианскому календарю христиане отмечают предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы и вспоминают преподобного Захарию Печерского. Это время, когда верующие готовятся к одному из двенадцати главных христианских праздников – Благовещению, которое отмечается 25 марта.

Жизнь преподобного Захарии Печерского

Преподобный Захария – постник, который жил в XІII-XIV веках и был монахом в Киево-Печерской лавре. Он был известен своим аскетизмом и духовными подвигами. Преподобный соблюдал строгий пост, иногда питаясь лишь одной травой после заката.

Захария прославился своей способностью молитвой изгонять бесов и исцелять душу человека. Его святые мощи покоятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры, где они являются предметом почитания верующих.

Торжество Православия

Первая неделя Великого поста называется Торжеством Православия. Этот праздник установлен в 843 году в Византии после победы над еретиками-иконоборцами. В то время православных христиан, чтивших иконы, подвергали гонениям, а иконы и мощи святых уничтожали. Праздник Торжества Православия отмечает восстановление почитания икон и победу над ересью, искажавшей христианское вероучение.

Запреты и приметы дня

В канун Благовещения важно соблюдать определенные запреты. Не рекомендуется заниматься тяжелым трудом, уборкой, стиркой или шитьем после обеда, поскольку это считается грехом. Также следует избегать сплетен, зависти, хвастовства, осуждения и отказа в помощи. В этот день не принято ходить в гости или принимать гостей.

По народным приметам, 24 марта – это время, когда нужно завершить все неотложные дела и сделать уборку в доме. Ранее в этот день по традиции на улице разжигали костер, в котором сжигали все ненужное. Считалось, что чем выше пламя костра, тем лучше защита от нечистой силы.

Празднование и молитва

Вечером в предпразднство Благовещения можно пойти в храм на службу, помолиться и попросить покровительства у Пресвятой Девы Марии. Если нет возможности посетить храм, можно помолиться дома или в другом месте. Главное – это искренняя молитва.

По народному обычаю, перед тем как идти в церковь, всей семьей трижды обходили дом с молитвами, чтобы защитить его.

Имениники 24 марта

День ангела по новому календарюпразднуют Владимир, Захар, Степан, Петр, Яков.

Именины по старому календарю у Ефима, Ивана, Георгия, Егора, Юрия, Алексея.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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