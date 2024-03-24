Магнитная буря 24 марта: будет ли она сильной?

В Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины также прогнозируют на сегодняшний день «отдельные возмущенные периоды».

По предварительным прогнозам, очередным неспокойным днем может стать понедельник, 25 марта. Также сообщалось, что последняя магнитная буря этого месяца продлится с 26 по 28 марта. В первый день солнечная активность будет небольшой, а затем возрастет.

Напомним, магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять как на работу систем связи, так и на наше здоровье. Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь пожилые, метеозависимые люди, беременные женщины, а также обладатели хронических заболеваний.

В то же время серьезное недомогание в такие дни – все же редкость, и большинство людей переживают магнитные бури без серьезных последствий для здоровья.

Основным рецептом защиты от геомагнитных колебаний является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя. Необходимо пить много воды либо травяного чая. Также желательно включить в свой рацион разжижающие кровь продукты: имбирь, лук, чеснок, свеклу, оливки, горький шоколад.

Если же самочувствие сильно ухудшилось, то обязательно обратитесь к врачу, ведь за признаками магнитной бури могут скрываться симптомы других, более серьезных, заболеваний.