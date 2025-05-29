Смысл праздника

Вознесение Господне символизирует завершение земного пути Иисуса Христа и его вознесение на небеса перед учениками.

Согласно Евангелию, после своего воскресения Иисус Христос пообещал ученикам пробыть с ними на земле еще 40 дней. Все это время он посвятил проповеди и пророчествованию того, что после его второго возвращения в мир людей наступит царство божье. Когда пришел сороковой день, Христос собрал своих последователей на Оливковой горе близ Иерусалима, благословил их и прямо на их глазах поднялся на небо.

Считается, что таким образом Бог засвидетельствовал, что принял жертву своего сына и даровал человечеству прощение.

В Украине праздник Вознесения имеет еще несколько народных названий — его иногда называют «Вшестя» или «Знесіння». В традиционном мировоззрении этот день считали символическими «воротами в лето» — переходным моментом к настоящему теплу и активному росту в природе.

Издавна говорили: «На Вознесение — цвет, а на Петра — хлеб», намекая на то, что именно сейчас все вокруг цветет, поднимается вверх и тянется к солнцу, «возносится к небу».

Как отмечают праздник

В храмах проходят праздничные богослужения, напоминающие о завершении земного служения Христа.

В этот день принято готовить особую выпечку — «лесенку», символизирующую путь к небесам.

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Верующие стараются помочь ближним, так как праздник связан с надеждой и духовным просветлением.

В некоторых регионах существует традиция выпускать птиц на волю — как символ освобождения души.

Поскольку Вознесение Господне относится к 12 крупнейшим православным праздникам года, в этот день действует строгий запрет на любой физический труд. Нельзя заниматься строительными работами и работать на земле.

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